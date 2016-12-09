نهاية الشوط الأول.. تعادل الإنتاج والمقاصة 1 / 1

كتب سليمان النقر

انتهى الشوط الأول من مباراة الإنتاج الحربى والمقاصة بتعادل الفريقين بهدف لكل فريق، فى المباراة التى تجمعهما مساء اليوم الجمعة على استاد السلام، ضمن منافسات الأسبوع الرابع عشر من عمر مسابقة الدورى العام.

تقدم نانا بوكو مهاجم المقاصة لفريقه فى مرمى الإنتاج الحربى فى الدقيقة 18 من عمر اللقاء، بعدما استلم تمريرة من أحمد عبد الظاهر، وأهداها بقدمه فى شباك الفريق العسكرى.

وتعادل أوميد أوكرى مهاجم الإنتاج الحربى لفريقه فى مرمى المقاصة فى الدقيقة 34 من عمر المباراة، بعدما استغل خطأ نتيجة سقوط الكرة من يد أحمد مسعود حارس المقاصة، حتى تمكن أوكرى من تسديدها فى المرمى.

وشهدت الدقيقة 43 خروج أحمد مسعود للإصابة ونزول محمود حمدى بدلا منه، واستمر التعادل الإيجابى حتى نهاية الشوط الأول.

هدف نانا بوكو:

هدف أوميد أوكرى: