كتب محمد محمود

نستعرض أهم ما ورد من أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 9 / 12 / 2016، والتى جاء فى مقدمتها، كوبر يعلن قائمة المحترفين لأمم الجابون 14 ديسمبر، ولجنة الأندية تقترب من الإلغاء بسبب عمومية الجبلاية والأهلي.

يعلن الأرجنتينى هيكتور كوبر، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، قائمة اللاعبين المحترفين الذين وقع عليهم الاختيار للمشاركة فى أمم الجابون يوم 14 ديسمبر الحالى.

تواجه لجنة الأندية أزمة جديدة قد تصل لإلغائها بسبب رابطة الأندية المحترفة، حيث يدرس مجلس الجبلاية الحصول على موافقة أندية الجمعية العمومية فى الاجتماع المقرر له 23 ديسمبر بإنشاء رابطة الأندية المحترفة بناء على طلب عدد كبير من أندية الدورى الممتاز.

شهدت الجلسة التى عقدها مسئولو اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة مع أندية الدورى الممتاز، مطالبتهم بعدم انتقاد أداء الحكام فى الفضائيات لمدة شهر، حتى تعود الثقة للحكام مرة أخرى.

كشف مصدر مقرب من محمد صلاح المحترف بروما الإيطالى ولاعب منتخب مصر أنه تبرع مؤخراً لصالح صندوق تحيا مصر.

طالب الدكتور خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة بضرورة تعامل وسائل الإعلام بشكل دقيق وحساس مع أداء المنتخبات المصرية خاصة فى هذه الأوقات العصيبة.

اقتربت شركة بريزنتيشن الراعى الرسمى لاتحاد الكرة من حسم مكان إقامة السوبر المصرى الذى يجمع الأهلى بصفته بطل الدورى والزمالك بطل كأس مصر عن الموسم المنقضى 2014 – 2015 ، حيث أكد محمد كامل رئيس شركة بريزنتيشن أن الإمارات هى التى ستستضيف السوبر.

اصطحب محمود طاهر رئيس النادي الأهلي، المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، في جولة داخل مقر الجزيرة لاطلاع الأخير على كافة الإنشاءات الجديدة.

خضع هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، لجراحة عاجلة فى أحد مستشفيات القاهرة، ومن المقرر أن يغادر المستشفى غدا السبت ويعود لاستئناف عمله بالجبلاية.

تحدث مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مع الجهاز الفنى للفريق خلال الساعات الأخيرة للتأكيد على رفضه التام إصدار أى عقوبة تتضمن إيقاف لاعب بسبب تقصيره أو خروجه عن النص فى المباريات.