أخبار عاجلة

البرلمان يعدل قانون الطوارىء للسماح بإحتجاز العناصر الآتية لمدة شهر قابل للتجديد -
خالد الجندي يوضح حكم زواج البنت من وراء أهلها: دي باعت أبوها وأمها -
«إشبيلية»: «سامباولي» لن يرحل مجانًا لتدريب الأرجنتين -
رياض محرز: نسعى إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام أتلتيكو مدريد -
ألمانيا تدعم مصر بـ«سلالات» أبقار ونظم ري لـ«1.5 مليون فدان» -
فيديو| شريف إسماعيل: جهات أجنبية وراء الهجوم على الكنيستين -
وزيرة التضامن تناقش مع سفيرة بلجيكا أنشطة التنمية الاجتماعية -
علي عبد العال: مصلحة الدولة تعلو على كل الدساتير -
صحيفة عبرية: الإسرائيليون غاضبون من غلق معبر طابا -
عبد العال: حالة الطوارئ سيطبق فيها كل ما هو استثنائي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

إلغاء رحلة سفير دولة إفريقية بمطار القاهرة لمخالفته قانون انتقال النقد

Google+ Print
إلغاء رحلة سفير دولة إفريقية بمطار القاهرة لمخالفته قانون انتقال النقد إلغاء رحلة سفير دولة إفريقية بمطار القاهرة لمخالفته قانون انتقال النقد

أرشيفية

ألغت سلطات مطار القاهرة الدولى سفر، سفير بإحدى الدول الإفريقية بعد ما تبين أن بحوزته 22 ألف دولار، أثناء سفره إلى أديس أبابا، وهو ما يخالف قانون انتقال النقد الأجنبى الذى يحظر السفر بما يزيد عن 10 آلاف دولار.

وقالت مصادر بمطار القاهرة الدولي، إن سلطات المطار ألغت سفر سفير إحدى الدول الإفريقية إلى أثيويبا بعد ضبط 22 ألف دولار بحوزته، قبل السفر مخالفًا قانون انتقال العملات بحوزة الركاب.

وأفادت مصادر أمنية بمطار القاهرة، أنه أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب رحلة الخطوط الإثيوبية المتجهة إلى أديس أبابا، تقدم سفير إحدى الدول الإفريقية للسفر تبين أن بحوزته 22 ألف دولار، وبعد إطلاعه على القانون انتقال النقد الأجنبي، ألغى سفره وغادر المنطقة الجمركية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا