إلغاء رحلة سفير دولة إفريقية بمطار القاهرة لمخالفته قانون انتقال النقد

ألغت سلطات مطار القاهرة الدولى سفر، سفير بإحدى الدول الإفريقية بعد ما تبين أن بحوزته 22 ألف دولار، أثناء سفره إلى أديس أبابا، وهو ما يخالف قانون انتقال النقد الأجنبى الذى يحظر السفر بما يزيد عن 10 آلاف دولار.

وقالت مصادر بمطار القاهرة الدولي، إن سلطات المطار ألغت سفر سفير إحدى الدول الإفريقية إلى أثيويبا بعد ضبط 22 ألف دولار بحوزته، قبل السفر مخالفًا قانون انتقال العملات بحوزة الركاب.

وأفادت مصادر أمنية بمطار القاهرة، أنه أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب رحلة الخطوط الإثيوبية المتجهة إلى أديس أبابا، تقدم سفير إحدى الدول الإفريقية للسفر تبين أن بحوزته 22 ألف دولار، وبعد إطلاعه على القانون انتقال النقد الأجنبي، ألغى سفره وغادر المنطقة الجمركية.