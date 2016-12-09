أخبار نادى الإسماعيلى اليوم الجمعة 9 / 12 / 2016

كتب سليمان النقر

شهد نادى الإسماعيلى اليوم الجمعة 9 / 12 / 2016 عددًا من الأحداث المهمة، والتى جاء فى مقدمتها، توقيع عقوبة على شريف حازم واستبعاده من قائمة مباراة الداخلية، والمفاضلة بين شريف عبد الفضيل وباهر المحمد لخلافة محمود متولى فى الدفاع.

الإسماعيلى يفاضل بين عبد الفضيل والمحمدى لقيادة الدفاع أمام الداخلية

يفاضل الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة أشرف خضر بين الثنائى شريف عبد الفضيل وباهر المحمد للعب أساسيا خلال مباراة الدراويش غدا السبت أمام الداخلية في الجولة الرابعة عشر من عمر مسابقة الدورى العام.

الإسماعيلى يقرر تطبيق لائحة الجزاءات على شريف حازم

قرر الجهاز الفني للإسماعيلى بقيادة أشرف خضر تطبيق لائحة الجزاءات علي شريف حازم مدافع الفريق بسبب خروج اللاعب عن النص ودخوله في مشادة خلال مران الدراويش بالأمس، وهو ما استدعي قيام الجهاز الفني لطرده من مران الدراويش بالأمس واستبعاده من قائمة مواجهة الداخلية غدا.

الإسماعيلى يستقر على تغريم شريف حازم مالياً

استقر الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة أشرف خضر على توقيع عقوبة على شريف حازم مدافع الفريق الأصفر بعدما غادر اللاعب معسكر فريقه بالأمس، اعتراضا علي قيام خضر بطرده من مران الدراويش أمس الخميس خلال استعداداته لمواجهة الداخلية غدا السبت بالجولة الرابعة عشر من عمر مسابقة الدورى العام.

صانع ألعاب الأهلي الشاب يدخل دائرة اهتمامات الدراويش

يفكر مسئولو الإسماعيلى فى استعارة أحمد حمدى صانع ألعاب الأهلى الشاب للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية، لاسيما أن أحمد حمدى لا يشارك فى صفوف الفريق الأحمر وخرج من حسابات البدرى تمامًا.