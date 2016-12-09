داعش يسيطر على مزيد من الأراضى قرب تدمر

بيروت (رويترز)

قال المرصد السورى لحقوق الإنسان إن داعش استولى اليوم الجمعة على مزيد من الأراضى من القوات الحكومية السورية قرب مدينة تدمر الأثرية بعد معارك عنيفة مستمرة لليوم الثانى على التوالى.

وشن مقاتلو التنظيم هجوما فى وقت متأخر أمس الخميس استولوا خلاله على صوامع الغلال شمال شرقى تدمر وبعد ذلك سيطروا -جزئيا على الأقل- على حقول النفط والغاز إلى الشمال الغربى من المدينة.

وقال المرصد إن عشرات الجنود الحكوميين قتلوا فى الاشتباكات. وتشن الطائرات الحربية السورية ضربات فى المنطقة فى محاولة من جانب الجيش السورى لاستعادة المواقع التى خسرها.

ويعد القتال الدائر حاليا قرب تدمر من أعنف ما شهدته المنطقة منذ استعاد الجيش السورى تدمر فى مارس آذار بعد قرابة عامين من سيطرة الدولة الإسلامية عليها وتدمير أجزاء كبيرة من آثارها التى كانت منظمة اليونسكو قد أعلنتها من التراث العالمى.

والجماعة المتشددة فى وضع سىء فى كل من سوريا والعراق منذ أواخر العام الماضى مع فقدانها الكثير من المناطق التى كانت قد سيطرت عليها فى كل من البلدين وأيضا مقتل بعض من أبرز قيادييها فى ضربات جوية.