مدير أمن القليوبية وأهالى قرية طحلة يستعدون لتشييع جثمان شهيد انفجار الهرم

القليوبية - خالد حجازى

استعدت مديرية أمن القليوبية لاستقبال جثمان الشهيد الملازم أول "محمد نجيب" شهيد انفجار الهرم، ووصل اللواء مجدى عبد العال مدير أمن القليوبية واللواء الدكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية وقيادات مديرية أمن القليوبية إلى قرية طحلة مسقط رأس الشهيد، انتظارًا لوصول جثمان الشهيد إلى مثواه الأخير من المسجد القلبى للقرية إلى مدافن العائلة.

واتشحت قرية طحلة مركز بنها بالسواد حزنًا على فراق أبنها الشهيد ملازم أول محمد نجيب محمد الحارثى، الذى استشهد فى انفجار اسهدف كمين شرطة بشارع الهرم صباح اليوم، أسفر عن استشهاد 6 من رجال الشرطة، وإصابة 3 آخرين.

وتجمع أهالى القرية والقرة المجاورة أمام منزل أسرة الشهيد استعدادًا لاستقبال الجثمان وتوديعه لمثواه الأخير فى جنازة مهيبة فور وصوله.

الشهيد له 3 أبناء هم محمود وعمر وكريم ووالده متوفى ووالدته ربة منزل وله شقيقين جمال ضابط شرطة وحسين فنى أشعة.

ومن جانبه، وجه اللواء عمرو عبد المنعم محافظ القليوبية، خالص التعازى لأسرة الشهيد ووعد بإطلاق اسم الشهيد على مدرسة بالقرية.