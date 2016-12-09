الجمعية العامة للأمم المتحدة تقر مشروع القرار الكندى بشأن سوريا

كتب رامى المصرى

أفادت فضائية العربية فى نبأ عاجل لها منذ قليل، أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرت مشروع القرار الكندي بشأن سوريا بأغلبية 122 صوتا .

ومشروع القرار الذى أقر، صوتت عليه 193 دولة فى الجمعية العامة، صاغته كندا. وهو قرار غير ملزم يطلب "وقفا كاملا لجميع الهجمات ضد المدنيين"، ورفع الحصار عن كل المدن المطوقة.

وكانت روسيا والصين استخدمت فى وقت سابق من الأسبوع الحالى حق النقض (فيتو) على قرار لمجلس الأمن يدعو إلى وقف إطلاق النار لسبعة أيام فى حلب، التى يوشك النظام السورى على استعادتها من الفصائل المعارضة.