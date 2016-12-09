بعد خرقه قرار النيابة.. "الصحة" تشدد على منع متحدثها الإعلامى من التصريحات

أكد مصدر مسئول بقطاع مكتب وزير الصحة، أن الدكتور أحمد عماد وزير الصحة أصدر توجيهات إلى جميع قيادات وزارة الصحة بتنفيذ قرار النيابة الإدارية بوقف خالد مجاهد المتحدث الإعلامى للوزارة عن العمل 3 شهور، لحين انتهاء التحقيق معة فى القضايا المنسوبة إليه.

وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن قرار النيابة الإدارية بوقف مجاهد عن العمل واجب النفاذ ولا يستلزم أن يصدر الوزير قرار آخر يؤكد فيه وقف مجاهد عن العمل.

وأضاف المصدر، أن الدكتور حسام عبد العزيز عميد معهد الكبد ليس له سلطة حالية على المتحدث لكى يمنعه من العمل، مشيرًا إلى أن مجاهد يخضع لرئيس قطاع مكتب الوزير مباشرة، لافتًا إلى أن خرق قرار هيئة النيابة الإدارية يمثل انتهاك لقرار النيابة ويعاقب عليه القانون.

وأوضح المصدر أنه سيتم خلال ساعات تشديد التعليمات على المتحدث الإعلامى الموقوف بعدم الإدلاء بتصريحات إلى وسائل الإعلام مطلقًا، تنفيذًا لقرار النيابة بوقفه عن العمل، لافتًا إلى أن المركز الإعلامى بالنيابة الإدارية يقوم حاليًَا بجمع الفيديوهات والتصريحات التى أدلى من خلالها المتحدث بتصريحات لوسائل الإعلام بعد صدور قرار المستشار على رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية بوقفه عن العمل تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد مجاهد.

وتابع المصدر، أن الوزير حاليًا يبحث عن متحدث جديد للوزارة أو اسناد مهام المتحدث الإعلامى لأحد القيادات بالوزارة منعًا لتعطل العمل.

وكان المتحدث الإعلامى الموقوف عن العمل بقرار من النيابة الإدارية قد أدلى بتصريحات تليفزيونية لأحد القنوات الفضائية الخاصة مساء اليوم متجاهلًا قرار النيابة وتوجيهات الوزير بمنعه عن ممارسة مهام عمله تنفيذًا للقانون.