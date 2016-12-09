ترتيب شنط السفر خطوة خطوة

لتوضيب شنط السفر، تفيد الخطوات الآتية:

| توضع لائحة بالأشياء الضرورية الخاصّة، الأشياء التي من السهل نسيانها، كفرشاة الأسنان والأدوية وقطع الإلكترونيات، بما في ذلك الكومبيوتر المحمول و الجوال . أخيرًا، يجب إنتقاء الملابس الضرورية للرحلة.

| تُوضّب الأحذية في الجزء السفلي من شنط السفر، مع الحرص على اصطحاب الأحذية المناسبة لمعظم المناسبات، خلال السفر.

| تُوضّب الأمتعة ثقيلة الوزن أسفل شنط السفر، مع الحرص على لفّ الملابس، لا سيما السراويل والقمصان والفساتين والجوارب والملابس الداخلية، بهدف زيادة المساحة في الشنطة.

| تُحفظ العناصر المتشابهة معًا في كيس واحد، ممّا يسهل العثور عليها في وقت لاحق.

| تُحفظ مستحضرات التجميل في كيس أدوات الزينة الملحق بشنط السفر.

| من الضروري الاحتفاظ بحقيبتين: واحدة للظهر وأخرى لليد. وفي حقيبة الظهر، يفضّل أخذ الـ"لابتوب" الصغير، أو الـ"آيباد"، وفي الثانية، يمكن وضع الأوراق الرسمية والجوال.