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ترتيب شنط السفر خطوة خطوة

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الجمعة 09-12-2016 12:18

لتوضيب شنط السفر، تفيد الخطوات الآتية:

| توضع لائحة بالأشياء الضرورية الخاصّة، الأشياء التي من السهل نسيانها، كفرشاة الأسنان والأدوية وقطع الإلكترونيات، بما في ذلك الكومبيوتر المحمول والجوال. أخيرًا، يجب إنتقاء الملابس الضرورية للرحلة.
| تُوضّب الأحذية في الجزء السفلي من شنط السفر، مع الحرص على اصطحاب الأحذية المناسبة لمعظم المناسبات، خلال السفر.
| تُوضّب الأمتعة ثقيلة الوزن أسفل شنط السفر، مع الحرص على لفّ الملابس، لا سيما السراويل والقمصان والفساتين والجوارب والملابس الداخلية، بهدف زيادة المساحة في الشنطة.
| تُحفظ العناصر المتشابهة معًا في كيس واحد، ممّا يسهل العثور عليها في وقت لاحق.
| تُحفظ مستحضرات التجميل في كيس أدوات الزينة الملحق بشنط السفر.
| من الضروري الاحتفاظ بحقيبتين: واحدة للظهر وأخرى لليد. وفي حقيبة الظهر، يفضّل أخذ الـ"لابتوب" الصغير، أو الـ"آيباد"، وفي الثانية، يمكن وضع الأوراق الرسمية  والجوال.

 

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سيدتي