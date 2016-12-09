حسام حسن يطلب مساعدة المصرى ماديا ويشكر اللاعبين

كتب أحمد طارق

وجه حسام حسن، المدير الفنى للمصرى البورسعيدى، الشكر للاعبى فريقه على المجهود الذى بذلوه من أجل تحقيق الفوز على بتروجت بنتيجة 2/1، فى المباراة التى جمعتهما اليوم على استاد برج العرب، ليرتفع رصيده للنقطة 28 محتلاً المركز الثانى مؤقتاً.

أوضح حسام، أنه يثق فى قدرات لاعبيه، وأنه يمنحهم تلك الثقة بشتى الطرق من أجل تقديم أفضل ما لديهم من مستوى داخل المستطيل الأخضر، وأن الدورى "صعب" وجميع الفرق تنافس بشراسة على اللقب والمربع الذهبى.

أوضح حسام حسن، خلال تصريحاته لـ"On sport" أن المصرى البورسعيدى الفريق الوحيد بالدورى الذى لم يخوض مبارياته على ملعبه، وأنه "رحالة" يتنقل دائماً بين الملاعب المختلفة، مناشداً المسئولون بضرورة الالتفات للمصرى وتقديم مساعدات مادية للنادى لسد تكاليف السفر الدائم.

وقال المدير الفنى للمصرى: "من سنتين وقبل أن أتولى قيادة المصرى كان الفريق معرض للهبوط بسبب خوض مبارياته على استاد الإسماعلية، وأتمنى أن نلتفت لهذا الأمر لعدم تكراره".