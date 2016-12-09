عوائق تمنع انتقال أوباميانغ إلى ناديه المحبوب ريال مدريد

يتصدر أوباميانغ مهاجم دورتموند المشهد الكروي في ألمانيا حاليا وأبهر الجميع في مباراة فريقه أمام الريال. وليس سرا أنه يريد اللعب مع الملكي، لكن هناك ما يعوقه. ويرى البعض أنه لا محالة سيترك دورتموند كما فعل غيره.في الأسابيع الماضية أكد الغابوني بيير إمريك أوباميانغ (27 عاما) اهتمامه الكبير بتحقيق أمنية جده فرانسواز، المتوفي في مارس/ أذار الماضي، باللعب لفريق ريال مدريد. وقد تألق أوباميانغ في مباراة فريقه، دورتموند، أمام ريال مدريد على ملعب الريال في دوري أبطال أوروبا الأربعاء الماضي، وكأنه يدعو المسؤولين في الفريق الملكي إلى وضعه في الحسبان. فقد أحرز هدفا وشارك في صنع آخر ليحقق دورتموند تعادلا 2-2، بطعم الفوز.

ويستبعد موقع "كيكر" الألماني أن ينتقل أوباميانغ، متصدر هدافي البوندسليغا حاليا، إلى ريال مدريد في الفترة القريبة، "فخط هجوم ريال مدريد معبأ بشكل رائع تماما في ظل وجود كريستيانو رونالدو وغاريث بيل وكريم بنزيما إضافة إلى ألفارو مورواتا ولوكاس فازكويز." ويضيف الموقع الألماني أنه يتم حاليا في هذه الأيام تناسي أن ريال مدريد وجاره أتليتيكو ممنوعان من التعاقد مع لاعبين جدد حتى شهر كانون الثاني/ يناير 2018 ". وهذا الحكم الصادر عن لجنة الانضباط بالفيفا قامت بتأكيده لجنة النقض في الفيفا في سبتمبر/أيلول 2016." وقد ثبت لدى اللجنتين أن النادي الملكي خرق لوائح انتقال اللاعبين دون السن القانوني في فترة امتدت من 2005 وحتى 2014." وكان برشلونة قد وقع في أزمة مشابهة وتم حرمانه من استقدام لاعبين لمدة فترتين انتقاليتين.

إن لم ينتقل إلى الريال فقد ينتقل لغيره

ريال مدريد قدم طعنا لدى محكمة التحكيم الرياضي (كاس) وإذا لم تقبل المحكمة هذا الطعن فسيكون من حق الريال من الناحية الإجرائية التعاقد مع لاعبين جدد في فترة الانتقال الشتوية والصيفية في عام 2017، لكن هؤلاء اللاعبين لن يُسْمح لهم بالمشاركة مع النادي الملكي، الذي وصف قرار الفيفا بأنه قرار "شديد الظلم"، حسب كيكر.

لكن عدم انتقاله إلى ريال مدريد لا يعني بالضرورة أنه سيبقى في دورتموند. فاللاعب مازال يثير الشكوك في مستقبله مع دورتموند، وربما ينتقل إلى ناد في الدوري الإنجليزي أو الإيطالي مثلا، فتألق اللاعب في الفترة الأخيرة يثير دائما الحديث حوله.

وكان موقع "كووورة" قد ذكر أمس الخميس أن أوباميانغ، قال في تصريحات لشبكة "ميديا سيت" الإيطالية، عقب مباراة دورتموند مع الريال: "أبي أخبرني برغبة نابولي بضمي منذ عامين أو ثلاثة، وكنت سعيدا جدا لأن رئيس النادي يرغب في التعاقد معي". وبحسب كووورة فإن أوباميانغ كان يشير للفترة التي انتقل فيها من سانت إيتيان الفرنسي إلى صفوف دورتموند عام 2013.

ويرى شتيفن فرويند نجم دورتموند السابق، الذي فاز معه بدوري أبطال أوروبا عام 1997، ويعمل محللا كرويا حاليا، أن انتقال أوباميانغ من دورتموند مسألة وقت. وقال فرويند، حسب ما نقل موقع فوكوس: "كما نعرف فإن دورتموند، مع الأسف، لم يستطع أيضا الاحتفاظ بمخيتاريان وغوندوغان وهوميلس. لكن انتقاله (يقصد أوباميانغ) إلى ناديه المحبوب، ريال مدريد، لن يكون متاحا إلا بداية من فترة الانتقال الشتوية لعام 2018 بسبب الحظر على ريال من قبل الفيفا."

اتفاق سري بين دورتموند وريال مدريد

وقد كشفت صحيفة ماركا الإسبانية القريبة من ريال مدريد عن وجود صداقة قوية وتفاهم بين رئيس النادي الملكي فلورينتينو بيريز والرئيس السابق لنادي دورتموند راينهارت راوبال. وبناء على ذلك فإن هناك، حسب ما تدعي الصحيفة، اتفاقا ضمنيا بين دورتموند والريال بألا ينتقل أي لاعب من دورتموند إلا بمعرفة مسبقة لدى الريال . وأضافت الصحيفة، حسب ما نقل موقع فوكوس، أن ريال مدريد، فضلا عن أوباميانغ، لديه اهتمام أيضا بعثمان ديمبلى ويوليان فايغل، وماركو رويس. وأن الريال كان لديه علم في الصيف الماضي برغبة غوندوغان في الانتقال إلى مانشستر سيتي إلا أنه لم يكن لديه رغبة في التعاقد مع لاعب خط وسط دورتموند السابق.

>

>