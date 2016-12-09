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مقتل 30 شخصًا في هجمات إنتحارية شمال شرق نيجيريا

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مقتل 30 شخصًا في هجمات إنتحارية شمال شرق نيجيريا مقتل 30 شخصًا في هجمات إنتحارية شمال شرق نيجيريا

ارشيفية

أعلن الجيش النيجيري، أن ثلاثين شخصًا على الأقل قتلوا وأصيب آخرون في هجوم مزدوج لانتحاريتين في سوق ماداغالي في شمال شرق نيجيريا صباح اليوم الجمعة.

وقال المتحدث باسم الجيش بدار اكينتوي ، بأنه قتل 30 شخصًا على الاقل في تفجيرات نفذتها انتحاريتان في سوق” شعبية في هذه المدينة الواقعة في ولاية اداماوا ، مؤكدًا “اصابة العديد بجروح”.

وقال ممثل بلدية المدينة يوسف محمد ان “الانتحاريتين زعمتا انهما من الزبائن عندما فجرتا احزمتهما الناسفة، احداهما في قسم المواد الغذائية، والاخرى في اكشاك الملابس القريبة” مشيرا الى عدد كبير من الاصابات.

ولم تعلن اي جهة مسؤوليتها عن هذا الهجوم المزدوج على الفور.

أ ف ب

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