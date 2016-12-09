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بالصور.. أمجد مصطفي ينتهي من تصوير فيلمه السينمائي «رحلة يوسف»

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الفنان أمجد مصطفي

الفنان أمجد مصطفي

إحتفل الفنان المصري الشاب العائد من هوليوود أمجد مصطفي، مع أسرة وفريق عمل فيلمه السينمائي الجديد “رحلة يوسف”، بانتهاء مراحل تصويره نهائيًا، والذي يقتحم من خلاله المنافسة في دور العرض السينمائي.

الفيلم تم تصوير مشاهده ما بين والمغرب، وجمعته المشاهد بالفنانة المغربية ياسمين توني التي تجسد شخصية هيلين، كونها بطلة الفيلم التي يقع في  حبها “أمجد” خلال أحداث العمل.

ويشاركه في بطولة الفيلم عاطف عبد اللطيف ومحمد نجاتي وريم هلال ودنيا المصري ومن إخراج أندرو اسحاق.

يذكر أن، الفنان أمجد مصطفى، شارك في عدة أعمال درامية في هيوليوود، ومنها الفيلم الأمريكي «All egiant»بطوله shailene Woodley, Theo James

كما شارك أيضًا في المسلسل الأمريكي «The originals» الذي خاض بطولته Joseph morgan, Daniel gilies  Claire holt.

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