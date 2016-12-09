بالفيديو : «عرايس من غير عرسان» يتجولن في شوارع القاهرة: «عايزين ننبسط»

شيماء مصطفى

قام مجموعة من الفتيات المصريات بالسير بفستان فرح ابيض في شوارع القاهرة ولكن بدون عرسان وقد لفتوا نظر العديد من المواطنين في الشارع المصري فقامت الاعلامية مني الشاذلي باستضافتهم في برنامج “معكم ” والذي تقوم بتقديمه من خلال قناة “سي بي سي” لمعرفة سبب قيامهم بهذا الأمر

فقالت احداهن انهن اتخذوا هذا القرار رغبه منهم في تجربة الشعور بارتداء فستان الفرح وكانت النتيجة هي لفت أنظار جميع من في الشارع وسماعهن العديد من التعليقات والانتقادات من المارين بالشارع ليس هذا فقط بل تلقوا التعليقات السخيفة عبر الحساب الشخصي الخاص بهم وقد علقت مني الشاذلي قائلة ” شوفنا المنظر ده في الافلام السينمائية او في الافراح الجماعية بس بيكون العروسة والعريس ، لكن عمرنا ما شوفنا مجموعة من البنات لابسين الفستان الأبيض ماشيين في الشارع وهم في منتهي السعادة من غير عرسان”.

وقد اشارت احدي الفتيات قائلة ” والله هو مش فضي ده انا في طب بشري ، أحنا بس كنا عاوزين ننبسط شوية ، وكتبنا علي الفيس بوك اللي مش عاوز فستان فرحه او يديهولنا بثمن رمزي وفعلا ناس كتير ساندونا وأهلنا عندهم علم بالفكرة وساندونا فيها”.

شبكةعيونالإخبارية

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