برزنتيشن تخطر اتحاد الكرة بإقامة "سوبر" الأهلى والزمالك بالإمارات

كتب محمد مراد - حاتم رضا

اقتربت شركة بريزنتيشن الراعى الرسمى لاتحاد الكرة من حسم مكان إقامة السوبر المصرى الذى يجمع الأهلى بصفته بطل الدورى والزمالك بطل كأس مصر عن الموسم المنقضى 2014 – 2015 ، حيث أكد محمد كامل رئيس شركة بريزنتيشن أن الإمارات هى التى ستستضيف السوبر وسيتم إخطار اتحاد الكرة بذلك فى خطاب رسمى مطلع الأسبوع الجارى وإقامة المباراة يوم 10 فبراير باستاد محمد بن زايد الذى يسع إلى 50 ألف متفرج.

تلقى اتحاد الكرة عدة عروض الفترة الأخيرة من بينها السعودية ولبنان وبعض الدول الأوروبية مثل إيطاليا، ولكن تم تفضيل إقامتها فى الإمارات بعد نجاح تجربة الموسم الماضى التى أقيمت بالإمارات وفاز بلقبها الأهلى على حساب الزمالك بنتيجة 3 / 2 .