أحمد دويدار يجتمع مع مرتضى منصور لحسم رحيله عن الزمالك

كتب أحمد توفيق

يعقد أحمد دويدار مدافع نادي الزمالك جلسة خاصة مع مرتضى منصور رئيس النادى خلال الساعات القليلة القادمة لحسم رحيله عن القلعة البيضاء فى الميركاتو الشتوى المقبل بناء على رغبة اللاعب .

أحمد دويدار أخطر الزمالك برغبته فى الرحيل

وتحدث أحمد دويدار مع الجهاز الفنى لنادي الزمالك خلال الساعات القليلة الماضية حول رغبته فى الرحيل خلال شهر يناير المقبل مقابل التنازل عن مستحقاته المالية لدى النادى والبالغة مليون و 500 ألف جنيه حيث يعد الموسم الحالى هو الأخير فى عقد اللاعب مع القلعة البيضاء .

أحمد دويدار يتمسك بالرحيل عن الزمالك

ويتمسك أحمد دويدار بقرار الرحيل عن الزمالك رافضا العدول عنه لرغبته فى التواجد مع نادي آخر يشارك معه بشكل أساسى ودائم للحفاظ على مكانه فى صفوف المنتخب الوطنى بعدما أصبح عناصره الأساسية على مدار عاميين متتاليين تحت قيادة الأرجنتينى هيكتور كوبر .

جلسة مرتضى منصور تحسم رحيل أحمد دويدار

ومن المنتظر أن تشهد جلسة أحمد دويدار مع مرتضى منصور حسم القرار النهائى بخصوص رحيل اللاعب حيث سيؤكد مدافع القلعة البيضاء لرئيس الزمالك عدم قدرته على الاستمرار فى الفترة القادمة ورغبته فى الرحيل بالتراضى خاصة أن القلعة البيضاء كانت سبب رئيسى فى سطوع نجمه بعد انضمامه من صفوف نادي اتحاد الشرطة فور تولى مجلس الإدارة الحالى المسئولية .