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أستاذ قلب بـ"قصر العينى": ضغط الدم لا يسبب الصداع و90% منه ناتج عن التوتر

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أستاذ قلب بـ"قصر العينى": ضغط الدم لا يسبب الصداع و90% منه ناتج عن التوتر أستاذ قلب بـ"قصر العينى": ضغط الدم لا يسبب الصداع و90% منه ناتج عن التوتر

>كتبت أمل علام

فجر الدكتور حسام قنديل أستاذ ورئيس قسم القلب بطب قصر العينى مفاجأة مفادها، أن ارتفاع ضغط الدم لا يتسبب فى حدوث الصداع، وأن الصداع يحدث بسبب التوتر والقلق، موضحا أن الصداع هو الذى يؤدى على ارتفاع ضغط الدم.

 

وقال، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، خلال مؤتمر الجمعية العلمية للشعب الهوائية، الذى سيختتم أعماله اليوم بالقاهرة، إن الصداع يحدث فقط فى الحالات النادرة، والتى تؤدى إلى اصابة المخ بارتشاح فى الخلايا نتيجة الارتفاع الشديد فى ضغط الدم، ويكون مصحوبا بقيء شديد، وزغللة فى العينين، وإصابة عند فحص قاع العين.

 

وأضاف الدكتور حسام قنديل أن ارتفاع ضغط الدم العادى، والمتعارف عليه لا يسبب الصداع، وإنما خطورته تكمن فى أن بعض المرضى يربطون بين حدوث الصداع وتناول العلاج، وبالتالى لا يتناول المريض العلاج إلا حال الشعور بالصداع، ظنا منه أن ارتفاع ضغط الدم هو السبب فى حدوث الصداع، لكن فى الحقيقة أن ألم الصداع هو السبب فى ارتفاع ضغط الدم كاستجابة من الجسم لحدوث الألم.

 

وأكد أنه يلزم على المرضى تناول أدوية ضغط الدم بانتظام بغض النظر عن وجود صداع، موضحا أن 90% من حالات الصداع تكون بسبب التوتر والقلق.


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