موجز أخبار الساعة 6.. رئيس الوزراء يدين حادث الهرم ويؤكد: الإرهاب لا دين له

نشر موقع "اليوم السابع" عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية على رأسها متابعة حادث انفجار كمين الهرم، كما نشر الموقع إدانة رئيس الوزراء لحادث تفجير الهرم ويؤكد: الإرهاب لا دين له.

فيما يلى موجز أخبار "اليوم السابع" للساعة السادسة مساء..

تجمع الأهالى حول موقع انفجار كمين الهرم، أمام مسجد السلام، الذى وقع صباح اليوم، مرددين هتافات تندد بالإرهاب: "شرطة وشعب وجيش إيد واحدة"

فى تصعيد جديد لأزمة صحفيي المصري اليوم، أحال المدير الإداري لجريدة المصرى اليوم، فتحى أبو حطب، أبو السعود محمد- الذي يعمل صحفيا بالصحيفة- وعضو مجلس نقابة الصحفيين للتحقيق، بعد كشفه لمخطط أبو حطب، لفصل عدد من الزملاء داخل الجريدة .

نظم عدد من أبناء الجالية المصرية والليبية والسورية تظاهرات فى فيينا أمام مقر إقامة الشيخ تميم بن حمد، أمير قطر، فى فندق بارك حياة بالعاصمة النسماوية للتنديد بممارسات الدوحة وتدخلها فى الشئون الداخلية للدول العربية.

أكدت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية مغادرة أكثر من 1000 مقاتل طوعًا من مدينة حلب، تم العفو عن 953 منهم، ويجرى مع الباقين تحقيقات أمنية.

قال أحد المجندين الناجين من حادث انفجار الهرم ظهر اليوم الجمعة أمام مسجد السلام، إنه فوجئ بانفجار ضخم مكان تواجد القوات، مضيفا "الانفجار كان شديدا، وبعده الدنيا كلها قلبت عتمة".

يعلن الأرجنتينى هيكتور كوبر، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، قائمة اللاعبين المحترفين الذين وقع عليهم الاختيار للمشاركة فى أمم الجابون يوم 14 ديسمبر الجارى.

أعلنت شركة جنوب الدلتا قطاع شرق الغربية لتوزيع الكهرباء أنه سيتم فصل التيار الكهربى غدا السبت ولمدة 6 ساعات عن 15 منطقة وقرية بالمحلة الكبرى ابتداء من الساعة 7 صباحا وحتى 12 ظهرا.

أدان مجلس الوزراء التفجير الآثم الذي وقع اليوم الجمعة بمحيط منطقة مسجد السلام بشارع الهرم، بالقرب من تمركزين أمنيين تابعين لقوات الأمن بالجيزة، والذى أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من رجال الشرطة.

أعلن الفرنسى زين الدين زيدان المدير الفنى لريال مدريد الإسبانى قائمة الفريق المكونة من 19 لاعبًا لمواجهة ديبورتيفو لاكورونيا، فى تمام العاشرة إلا ربع مسا غدًا السبت، على ملعب "سانتياجو برنابيو" ضمن منافسات الجولة 15 من عمر مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

يحيى العالم، اليوم الجمعة، اليوم الدولى لمكافحة الفساد 2016، تحت شعار "متحدون على مكافحة الفساد لتحقيق التنمية والسلام والأمن"، ويتركز هدفه على أن مكافحة الفساد باعتباره واحدًا من أكبر العوائق التى تحول دون تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لذا نستعرض أبرز الأرقام فيما يخص حجم الفساد وتكلفته وخريطة الدول المتورطة فيه عالميا.

أعلنت حركة "حسم" التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية مسئوليتها عن حادث الهرم الإرهابى الذى وقع صباح اليوم الجمعة، وأسفر عن استشهاد 6 من رجال الشرطة وإصابة 3 آخريين.

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على محاسب يتاجر فى العملات خارج السوق المصرفية، وتم ضبطه بمنطقة وسط البلد وبحوزته 20 ألف دولار و72 ألف جنيه، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة التى تولت التحقيق.

شارك الدولي المصري محمد الننى، فى المران الأخير لفريق أرسنال اليوم، الجمعة، استعداداً لمواجهة ستوك سيتي المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري رمضان صبحي، فى الخامسة مساء غداً السبت، بملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة الـ 15 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

أكد الرئيس الأوغندى يورى موسيفينى دعم بلاده للمرشحة المصرية لتولى منصب المدير العام منظمة اليونسكو، حيث تلتزم بلاده بقرار قمة الاتحاد الأفريقى بدعم المرشح الذى يمثل القارة الأفريقية.

عثرت عالمة الحفريات الصينية "شينغ ليدا" على العينة، ذيل ديناصور يبلغ من العمر 99 مليون عاماً، مدفوناً فى قطعة من حجر الكهرمان، فى سوق لأحجار الكهرمان فى شمال ميانمار بالقرب من الحدود الصينية، التى يساوى حجمها حجم المشمش المجفف، وهو اكتشاف غير مسبوق.

متاجر أبل حول العالم تعد من أبرز الأماكن التى يستهدفها اللصوص نظرا لما تحتويه من أجهزة حديثة بأسعار مرتفعة للغاية، ومؤخرا تم نشر فيديو من كاميرات المراقبة يرصد أغرب عملية سرقة لمتاجر أبل خلال السنوات الماضية، حيث دخل ثلاثة لصوص إلى متجر أبل فى منطقة مارينا فى سان فرانسيسكو بشكل مفاجئ، واستولوا على عدد كبير من منتجات أبل المعروضة فى الجزء الأمامى من المتجر، بسرعة كبيرة وخرجوا مرة أخرى من الباب أمام أعين زوار المتجر والعاملين فيه، وهذه العملية لم تستغرق سوى 15 ثانية فقط.

أكد عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لن تتهاون فى استرداد أراضى الدولة وإزالة التعديات، وتطبيق قوة القانون بحسم ضد المخالفين، مشيرا الى أن حجم أراضى الدولة المغتصبة بلغت حوالى 3 مليون متر .

قال رئيس الوزراء التركى بن على يلدريم، إن حزب العدالة والتنمية الموالى لجماعة الإخوان سيعرض على البرلمان مقترح لتعديل دستورى غدًا السبت.

كشف أحد زملاء الملازم أول أحمد عز ضابط قسم شرطة العمرانية الذى استشهد فى تفجير عبوة ناسفة، اليوم الجمعة، أنه عقب إصابته ردد الشهادة خلف أحد زملائه ثم تناول شربة ماء قبل مفارقته الحياة.

واصل قطاع الامن العام بوزارة الداخلية حملاته المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية وإحكام السيطرة الأمنية وأسفرت عن ضبط 149 هاربا من الجنايات.

روى عدد من شهود العيان تفاصيل حادث انفجار عبوة ناسفة، استهدف كمين أمنى بجوار مسجد السلام، الذى نتج عنه استشهاد 6 من رجال الشرطة، بينهم ضابطان هما الملازم أول أحمد عز والملازم أول محمد نبيل من قوات الأمن، وأمين شرطة، و3 مجندين، بينما أصيب آخرون، وتم نقلهم لأقرب مستشفيات لإسعافهم.

بعد كثير من الانتقادات التى وجهها سكان العالم العربى بشكل عام ومصر بشكل خاص لشبكة التواصل الاجتماعى "فيس بوك" على عنصريتها وتحيزها للدول الغريبة، فيما يتعلق بتفعيل ميزة "Safety Check/ التحقق من الأمان" عقب الكوارث والعمليات الإرهابية، قامت فيس بوك اليوم بتفعيل هذه الميزة اليوم فى مصر، على أعقاب الحادث الإرهابى الذى استهدف كمين أمنى بشارع الهرم.

فى الوقت الذى تتفرغ فيه قناة الجزيرة للهجوم على بعض البلاد العربية، بحجة عدم توافر الحريات، تعمى أعينها عما يتعرض له الصحفيون وكتاب الرأى فى قطر من ضغوطات سياسية واقتصادية كبيرة من الدوحة ورقابة ذاتية تمارس على الناشرين.