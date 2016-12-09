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حبس كبير خبراء بوزارة العدل 4 أيام بتهمة تقاضى رشوة مالية

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حبس كبير خبراء بوزارة العدل 4 أيام بتهمة تقاضى رشوة مالية حبس كبير خبراء بوزارة العدل 4 أيام بتهمة تقاضى رشوة مالية

>كتبت ندى سليم

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار إبراهيم صالح، المحامى العام الأول، بحبس كبير خبراء بوزارة العدل 4 أيام، لاتهامه بتقاضى رشوة قدرها 350 ألف جنيه من صاحب شركة قطاع خاص تعمل فى مجال الاستيراد والتصدير.

 

ووفقا لدفاع المتهم ذكر أن المبلغ الذى تم ضبطه يقدر بمائة ألف جنيه فقط، وكانت الرقابة الإدارية تمكنت من ضبط "س.م"، عقب ورود بلاغ من (ع.م.ا) صاحب شركة قطاع خاص، بطلب الخبير المنتدب من المحكمة، مبلغ مالى منه على سبيل الرشوة مقابل إعداد تقرير يثبت فيه استحقاق الشركة مبلغ 3 مليون جنيه تقريبا، وهو موضع النزاع القضائى بين شركته وإحدى الهيئات الحكومية، بالإضافة إلى إضافته أحقية الشركة فى الحصول على تعويض إضافى لقاء الأضرار التى لحقت بالشركة، وبالرغم من ذلك قرر صاحب الشركة الإبلاغ عن الواقعة، وتم ضبطه بأحد النوادى بمصر الجديدة.

 

وعلى مدار الساعات الماضية قامت النيابة بفحص التسجيلات الصوتية التى أجرتها الرقابة الإدارية للمتهم، ومن المقرر أن يتم عرض المتهم على لجنة من خبراء الصوت لمطابقة بصمة صوته بتلك التسجيلات.

 

كما استمعت النيابة إلى أقوال المبلغ صاحب الشركة فى الواقعة، ومن المقرر أن يتم استدعاء الضابط مجرى التحريات بالقضية لسماع شهادته.


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