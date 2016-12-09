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الفريق محمود حجازى يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة لليونان

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الفريق محمود حجازى يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة لليونان الفريق محمود حجازى يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة لليونان

الفريق محمود حجازي

عاد الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إلى أرض الوطن بعد إنتهاء زيارته الرسمية بالعاصمة اليونانية أثينا ، بدعوة من الأدميرال إيفانجيلوس أبوستاكليس رئيس هيئة الأركان العامة اليونانية، حيث شهد أحد المراحل الرئيسية للتدريب المصرى اليونانى المشترك “ميدوزا 2016 “.

وكان الفريق حجازى، قد أجريت له مراسم إستقبال رسمية بمقر رئاسة الأركان اليونانية،أعقبها جلسة مباحثات مع نظيره اليونانى تناولت عدد من الملفات والموضوعات ذات الإهتمام المشترك فى ضوء آفاق التعاون والشراكة ونقل وتبادل الخبرات العسكرية والتدريب بين القوات المسلحة لكلا البلدين الصديقين وفى العديد من المجالات،كما تبادل الجانبان الرؤى تجاة تطورات الأوضاع بالمنطقة وإنعكاساتها على الساحتين الإقليمية والدولية.

كان فى إستقبال رئيس الأركان عدد من قادة القوات المسلحة المصرية واليونانية .

 

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