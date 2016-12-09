بالصور.. توقيع بروتوكول بين صحة بني سويف وجمعية أهلية لتشغيل العناية المركزة‎

مراسل – ONA:

وقع الدكتور عبدالناصر حميدة السعيطي، وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، بروتوكول تعاون مع جمعية “طريق الخير” بمركز الفشن جنوب المحافظة، لدعم تشغيل العناية المركزة بمستشفى الفشن المركزى.

كما وقعت مديرية الصحة بروتوكول تعاون مع الجمعية، للقضاء على مرض فيروس سي، بمركزالفشن لتبدء مديرية الصحة، بعمل مسح صحى شامل لعددا من قرى المركز.

وحضر توقيع البروتوكول، المحاسب عبدة محمود المغربى رئيس مركز مدينة الفشن، والمهندس محمد على عبد الفضيل رئيس مجلس إدارة جمعية طريق الخير.