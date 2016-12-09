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البابا تواضروس يدعو الكنيسة اليونانية للتعاون المشترك

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البابا تواضروس يدعو الكنيسة اليونانية للتعاون المشترك البابا تواضروس يدعو الكنيسة اليونانية للتعاون المشترك

البابا تواضروس

دعا البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الكنيسة اليونانية إلى التعاون المشترك مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مختلف المجالات.

ووجه البابا تواضروس – خلال لقائه بالمجمع المقدس بالكنيسة اليونانية برئاسة رئيس الأساقفة إبرينيموس – التحية للكنيسة اليونانية على دورها الإنساني في رعاية اللاجئين القادمين من عدة دول إلى اليونان.

وقال البابا تواضروس – الذي يزور أثينا حاليا : إننا نذكر بالخير في الاعتراف بالكنيسة القبطية ضمن ست كنائس مسيحية، والذي تم في البرلمان اليوناني في أكتوبر 2014 كما نشكركم على الدور الإنساني في مساعدة المهاجرين القادمين من بلاد الحرب والدمار، ووجدوا مكانا آمنا على أرضكم، ويمكن أن يكون للكنيسة القبطية باليونان دور ومساعده مع هؤلاء المهاجرين الجدد.

وأضاف : يطيب لي باسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أن نزور بلادكم الجميلة للمرة الأولى، ونحن سعداء بحفاوة الاستقبال وكاننا فى بيتنا.

وتابع البابا تواضروس :  لنا علاقات طيبة وزيارات متواصلة مع البطريرك ثيوذوروس الثاني ومع الكثيرين من رؤساء الكنائس الأرثوذكسية وكل هذه الزيارات والمقابلات تساعدنا في بناء جسور المحبة القوية من أجل الفهم المشترك بالدراسة والحوار اللاهوتي المستمر.

ودعا البابا تواضروس إلى خلق تعاون متبادل بين الكنيستين في مجالات الثقافة والتعليم عن طريق تبادل المنح.

ووجه البابا تواضروس الدعوة لبطريرك الكنيسة اليونانية لزيارة والكنيسة الأرثوذكسية في أقرب وقت.

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