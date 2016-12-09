الجمهور يترقب اللقاء الفني الأول بين ناصر القصبي وسعاد عبدالله

يشارك نجوم الدراما الخليجية سعاد عبدالله وناصر القصبي وإبراهيم الحربي وحبيب الحبيب بلوحة درامية ضمن الإحتفال البهيج المرتقب على مسرح دار الأوبرا الكويتية اليوم الجمعة، وقد أجرى الطاقم بروفات نهائية قبيل انطلاق الحفل الكبير الذي ستقيمه دولة الكويت احتفاء بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسيكون هناك "أوبريت" غنائي من أداء فنان العرب محمد عبده والفنان عبدالله الرويشد وهو من الحان مشعل العروج وكلمات الشاعر بدر بورسلي وإخراج أحمد الدوغجي.

ويشارك في الأوبريت مجموعة من الفرق التي تؤدي العروض بإنسجام مع اللوحات الغنائية المنوعة التي تعبر عن الوحدة الخليجية والعلاقة الممتدة على مدى التاريخ بين السعودية والكويت.

ويعد لقاء النجمين سعاد عبدالله وناصر القصبي هو الأول لهما منذ بداية مسيرتهما الفنية ويحظى باهتمام من قبل الجمهور الفني الخليجي رغم أنه لا يأتي في سياق عمل درامي تلفزيوني.