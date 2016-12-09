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زوجة عابد فهد من الإعلام إلى التمثيل

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الجمعة 09-12-2016 16:05

خلال لقاء على هامش مهرجان دبي السينمائي 2016 أعلنت الإعلامية زينة اليازجي، أنها ستخوض تجربة التمثيل في مسلسل من بطولة زوجها الفنان عابد فهد بعنوان "أوركيديا" وهو عمل تاريخي من كتابة عدنان عودة وإخراج حاتم علي
وكانت زينة يازجي قد إحتفلت بعيد زواجها الـ 14 ونشرت صورة من حفل زفافها عبر حسابها الرسمي على موقع "انستغرام" معلقةً: "حدث في مثل هذا اليوم من 14 عام ، صبية اسمها زينة وشب اسمه عابد قرروا يمشوا سوا في السراء والضراء يحكمهما الحب ويقودهما الطموح"..
يشار إلى أن زينة وعابد لهما ولدان هما ليونا وتيم، أما آخر أعمال عابد فهد فكان المسلسل التاريخي "سمرقند" الذي عرض في رمضان 2016 وهو من آخراج إياد الخزوز وكتابة محمد البطوش.

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سيدتي