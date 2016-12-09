أب يقوم بتعذيب أبنتة وذلك بعدما أكلت «طعام المنزل» في محافظة بني سويف

شيماء مصطفى

أصدرت النيابة الخاصة بمحافظة بني سويف، تحت إشراف السيد المستشار عماد علي المحامي العام لنيابات المحافظة أمر بحبس أب لمدة 15 يومًا وذلك على ذمة التحقيقات فى بلاغ ضد الأب بتهمة تعذيب نجلته الصغيرة والتي تبلغ من العمر 4 سنوات داخل منزله بحي المرماح بمدينة بني سويف.

حينما تم نقل الطفلة إلى المستشفى العام التابعة لمحافظة بني سويف، قامت المستشفى بحجز الطفلة بالقسم الخاص بالحروق فى المستشفى، وتم عمل جميع الإجراءت والإسعافات الأولية لها وذلك بعد أن تم الكشف الطبي عليها، وتبين بعد الكشف والفحوصات أن تلك الطفلة بها جروح بالوجه واليد والجسد، وقد تم وضع الطفلة تحت الملاحظة الطبية لإجراء عملية تجميل لها.

وعلى الفور قامت قوة من وحدة المباحث التابعة لقسم بنى سويف بالتحرك وقد وألقت القبض على الأب المتهم، وقد تبين إنه قعيد بالمنزل ومنفصل عن زوجته، وتقيم الطفلة معه هو فقط، وإنه قد قام بتعذيب الطفلة بسبب أكلها لطعام كان بالمنزل بسبب جوعها.

وبعد أن تم إلقاء القبض على الأب واقتياده إلى قسم شرطة بندر التابع لمحافظة بني سويف، وتحرير محضر بتلك الواقعة وقد حمل رقم 20178 جنح قسم بني سويف لسنة 2016م، تم إخطار النيابة لمباشرة التحقيقات، وبدورها أمرت بحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

شبكةعيونالإخبارية

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