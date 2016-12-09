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وفاة النجم الشهير غريغ لايك عن 69 عاماً

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الجمعة 09-12-2016 17:02

بيروت ـ هدى زين

فارق النجم الشهير غريغ لايك Greg Lake الحياة عن عمر ناهز الـ69 عاماً بعد صراع مع مرض السرطان، بحسب ما أكد مدير أعماله ستيوارت يونغ Stewart Young على صفحته في أحد مواقع التواصل الاجتماعي.
وكتب يونغ:" فقدت صديقي المفضل بعد معركة طويلة وصعبة مع مرض السرطان، غريغ لايك سيبقى في القلب إلى الأبد كما كان دائماً، وأرجو منح عائلته بعض الخصوصية في هذه الفترة الصعبة".
وكان عازف الغيتار لايك معروفاً كعضو ثالث في فرقة روك إلى جانب إيميرسون وبالمر، وأسس في البداية فرقة King Crimson وشارك فيها كمغن وعازف على الغيتار، وأثبت الألبوم الأول للفرقة In The Court Of The Crimson King كفاءته في دمج موسيقى الـ Progressive وقد بلغ المرتبة الخامسة في المملكة المتحدة والرقم 28 في الولايات المتحدة بعيد طرحه عام 1969.
وشارك لايك في الألبوم الثاني للفرقة، إلا أنه تركها لاحقاً ليؤسس فرقة ELP برفقة عازف الكيبورد كيث ايميرسون ولاعب الدرامز كارل بالمر ، وقد نالت الفرقة نجاحاً سريعاً وباهراً و وصلت أول 5 ألبومات مسجلة في الاستوديو إلى أفضل 10 في المملكة المتحدة وأول 7 مراتب ذهبية في الولايات المتحدة.
وكانت آخر إبداعاتهم في عام 2010 حيث أحيوا مهرجان High voltage في لندن بحفل مميز.

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سيدتي