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دوللي شاهين وزوجها مادّة للتندّر على مواقع التواصل الاجتماعي

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دوللي شاهين وزوجها مادّة للتندّر على مواقع التواصل الاجتماعي دوللي شاهين وزوجها مادّة للتندّر على مواقع التواصل الاجتماعي

الجمعة 09-12-2016 17:56

بيروت_ هيام بنوت

تحولت كل أخبار الفنانة دوللي شاهين وزوجها باخوس علوان إلى مادة للتندّر بسبب التناقض في تصريحاتهما، وسعيهما إلى لفت الأنظار إليهما وإثارة الجدل من حولهما من خلال إختلاق أخبار يجدان أنها قد تحولهما إلى مادة دسمة في الإعلام.
فقد أكّد المخرج باخوس علوان، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي" فايسبوك" أن لا طلاق بينه وبين دوللي شاهين، وكتب بعد مرور أسبوع على إعلان إنفصالهما "أنا ودوللي رجعنا لبعض واللي عايز يطق يطق واللي يموت يموت"، وكأن هناك من يغيظه عودتهما إلى بعضهما ويريد أن يراهما منفصلين، بينما صرحت دوللي شاهين أن كلام باخوس غير صحيح وأن علاقتهما لا تتعدى حدود الصداقة.
دوللي شاهين التي لم يهتم أحد لطلاقها وأسبابه سوى هي وزوجها أو طليقها باخوس علوان، لم تنجح معها "مهزلة" الاعتزال الذي لم يدم سوى 3 أشهر، فعادت وأطلت مجدداً معلنة عودتها الى الساحة الفنية. ولكن لم يكد يمرّ يومان، على هذا الخبر، حتى أطلق باخوس علوان خبر يتحدث عن إنفصالهما، فوافقته دوللي عليه، ليعود وينفيه بعد أقل من أسبوع، مشيراً إلى أن الطلاق لم يحصل، لكن دوللي أطلت في الإعلام وكذبت كلامه، بانتظار المزيد من التطورات التي لن يصدقها أحد في قضية الزوجين.

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سيدتي