جوزيف عطية يحيي الميلاد ورأس السنة بين لبنان والأردن

شارك النجم اللبناني جوزيف عطية في تصوير حلقة خاصة من برنامج Beats Live في "دبي مول" حيث قدّم باقة مميّزة من أجمل أغنياته التي شاركه فيها الجمهور وخاصةً أغنيته الجديدة "روح" التي كان لافتاً تفاعل الجميع معها رغم طرحها منذ أيام قليلة فقط فردّدوا قبله كلماتها وطالبوه بإعادتها لأكثر من مرّة.

من جهة أخرى يستعد جوزيف عطية لإحياء حفلتين بمناسبة عيد الميلاد المجيد الأولى في 22 كانون الأول/ديسمبر في معرض رشيد كرامي الدّولي في مدينة طرابلس، والثانية في 25 من الشهر عينه في فندق Le Meridien في الأردن على أن يعود بعدها إلى لبنان من جديد للإحتفال برأس السنة في فندق الـ.Regency Palace

نفيد بالذكر أن جوزيف عطية يستعد لطرح فيديو كليب أغنيته الجديدة "روح" خلال الأيام القريبة المقبلة بعد أن إنتهى من تصويرها على مدار يومين في لبنان تحت إدارة الخرج بهاء خداج.