بوراك أوزجيفيت وملتم جومبول نجما غلاف "سيدتي" يكشفان أسرارهما العاطفية في لقاء حصري

هما نجمان لمع اسماهما في الوطن العربي من خلال المسلسل التركي المعروف «حريم السلطان»، فمن لا يعرف «بالي بيك» الذي سحر قلوب الملايين ومن لم يجذبه دور السلطانة فاطمة بخفة دمها وجمالها؟ هما النجمان التركيان بوراك أوزجيفيت وملتم جومبول الشهيرة بالسلطانة فاطمة، التقتهما مجلة «سيدتي» في حوار حصري أثناء زيارتهما مؤخراً دبي لافتتاح متحف «حريم السلطان» ليكون لنا معهما هذا الحوار:

بوراك أوزجيفيت: «حريم السلطان» نقطة تحول في حياتي المهنية

في البداية، يتساءل الكثير من جمهورك في العالم العربي، عن سبب حلولك ضيفاً فقط على مسلسل «حريم السلطان»، ولم تكن واحداً من الأبطال الرئيسيين؟

في الواقع، عندما بدأ هذا المسلسل كنت أعمل مع نفس الشركة المنتجة «tims productions» ولكنني كنت أقوم بتصوير دوري في مسلسل آخر لذلك تأخر دخولي في العمل، وأعتقد أن هذا واحد من أهم الأسباب.

ما هي الآلية التي تم بناءً عليها اختيارك لأداء هذا الدور؟

تحدثنا أنا ومنتج العمل عن الطريقة المثلى لدخولي هذا العمل، كما تناقشنا عن الشخصية الأنسب لي لتأديتها، وبعد عدة اجتماعات، استقر بنا الحال على شخصية «مالكوتش أوغلو» المعروفة في الوطن العربي باسم «بالي بيك»، والجدير ذكره أن هذه الشخصية مميزة جداً عند الشعب التركي، وهي مرتبطة بشدّة الإسمرار والرجولة.

ما شعورك بعد تجسيد هذه الشخصية؟

أثّرت هذه الشخصية بشكل كبير عليّ، فربما كانت الشخصية التي يتمنى أداءها أي ممثل. وما أسعدني بدرجة أكبر قدرة هذه الشخصية على الجمع ما بين الرجولة والوطنية على حدٍّ سواء.

وهنا، أريد لفت النظر إلى نقطة ميزت الشخصية، عادة ما تقوم شخصية «بالي بيك» في الوعي التركي بمخاطبة الرجال فحسب، إلا أنها خرقت هذه العادة في مسلسل «حريم السلطان» لتخاطب النساء أيضاً.

ماذا يعني لك دورك في مسلسل «حريم السلطان»؟

أعتبره حجر أساس وتجربة غنية بغضّ النظر عن صعوبتها. فهذا المسلسل انتشر في أكثر من 50 دولة، كدليلٍ على درجة نجاحه، والجهد الذي أوصله إلى هذه النقطة من التألق.

هذا ما أتعبني

إلى أية درجة استطاع دوبلاج الأعمال التركية للغة العربية من تحقيق انتشار لكم في العالم العربي؟

بالطبع، لقد شكل الأمر فارقاً كبيراً. فقبل بدء فكرة الدوبلاج للغة العربية، كان انتشارنا محصوراً في السوق المحلي التركي، إلا أننا اليوم دخلنا العالم العربي، وحققنا شهرة واسعة.

وهنا، من الضروري أن أوجه تحية للفنانين السوريين الذين عملوا على دبلجة مسلسل «حريم السلطان»، والمسلسلات الأخرى، فلولا حرفيتهم العالية، لما وصل إحساسنا للجمهور العربي، وهم يقومون بمهمة من أصعب المهن.

تحية تقدير لمحمود نصر

هل التقيت الفنان السوري محمود نصر الذي قام بدوبلاج شخصية بالي بيك؟

لا، للأسف، لقد رأيت صورته للتو، وبالفعل هناك شبه كبير بيننا. لكنني أعرف بأنه واحد من النجوم المعروفين في سوريا، وهذا الأمر أسعدني بالفعل، وأتمنى التعرف عليه، لأشكره على العمل الرائع، فقد استطاع نصر إحياء الشخصية بإحساسه، فقام بلعب الدور، وقدمها للحياة مرة أخرى، وبشكل مختلف، وأحب إرسال تحياتي له من خلال مجلتكم، وأتمنى أن أتعرف عليه.

هذه حقيقة علاقتي بفهرية

أنت مرتبط بالفنانة فهرية أفجان وهناك قصة حب تجمعكما، ألا تعتقد بأن إعلان علاقتكما سيخسرك الكثير من جمهورك النسائي؟

لا أعتقد ذلك، فجمهوري يتابع أعمالي، ويهتم بما أقدمه، ولا أظن بأنه يتمنى لي بألا أرتبط وأعيش حياتي الخاصة، فهي لا تؤثر على ما أقدمه، كما أن حبيبتي هي نجمة معروفة ولها جمهورها ومعجبوها.

ولكن علاقتكما يحيطها الكثير من الشائعات؟

نحن لا نهتم لما يطاردنا من شائعات، بل دائماً ما ترانا نحاول تطوير عملنا وتقديم الشيء الأفضل.

وهل تأخذ رأيها في بعض الأدوار؟

بالطبع، فأنا أراها ممثلة ممتازة ولها نظرة صحيحة.

وهل تأخذ هي رأيك؟

طبعاً، نحن نتشارك كل تفاصيل حياتنا.

ولكن، على ما يبدو أنها تفرض رأيها في الكثير من الأمور وهذا ما فعلته في الفترة الأخيرة عندما أجبرتك على التخلي عن ركوب الدراجات النارية والمعروف عنك بأنك مهووس بركوب الدراجات النارية؟

الأمر لم يكن إجبارياً كما تناقله البعض، بل أتى طلبها بناءً على شعورها بالقلق عليّ، وبالأخص بسبب تجربتها المخيفة معي، ما جعلني أخضع لطلبها بعدما أقنعتني.

الحب هو شكل من أشكال التفاهم، وليس من المعيب أن يتنازل أحدهم عن بعض رغباته إرضاءً لمن يحب.

ملتم جومبول: أنا امرأة فاشلة عاطفياً

انتقلنا بالحوار للفنانة ملتم جومبول المعروفة بالسلطانة فاطمة في الوطن العربي ليكون سؤالنا الأول، لماذا لم يتعرف عليك جمهور العالم العربي إلا من خلال السلطانة فاطمة في مسلسل «حريم السلطان» رغم أنك كنت ضيفة ولكن الدور ترك أثراً كبيراً؟

لأنه لم يكن لدي أي عمل عرض من قبل في الوطن العربي وكان هذا العمل الأول، وأتمنى أن تروني في أعمال أخرى.

هل توقعتِ هذه الدرجة من الانتشار بالنسبة لـ «حريم السلطان» في العالم العربي؟

صراحة، لم أكن أتوقع هذه الجماهيرية الكبيرة على الرغم من أنني وجدت الكثير من المعجبين العرب في تركيا. ولكنني كنت أتوقع بأن السبب هو وجودهم وانخراطهم في المجتمع التركي.

لاحظنا أنك تجيدين اللغة العربية وتفهمينها جيداً ولكن لا تستطيعين تحدث بها؟

نعم، هذا صحيح، فأنا أفهمها جيداً ولكنني لا أستطيع تكلمها.

هل رأيت العمل مدبلجاً؟ ما رأيك به؟

نعم، شاهدت بعض المقاطع عبر اليوتيوب، وأذهلني إتقان الفنانين للأدوار، وروعة أدائهم، حيث قاموا بنقل حس الشخصيات وحولوها للغة أخرى، وفي هذا الصدد، أحب أن أوجه تحية للفنانة التي دبلجت شخصية السلطانة فاطمة لإبداعها الشديد، وأتمنى اللقاء بها يوماً.

عاطفياً، هل أنت امرأة فاشلة؟

(تجيب ضاحكة) نعم، هذا واقعي.

كانت تربطك علاقة بالفنان كيفانش تاتليتوغ المعروف في الوطن العربي بمهند، فهلا أخبرتنا أكثر؟

نعم، بالفعل، وقد دامت العلاقة مدة 9 شهور وانفصلنا، وهذا شيء معروف في تركيا.

وماذا عن زوجك الذي كان حديث الإعلام بسبب فارق السن بينكما، فهو يصغرك بـ 12 عاماً؟

وفشلت علاقتنا وانتهت بعد سنة، أحب أن أقول شيئاً أنا شخص متصالح مع نفسه وأقدس الحب. وهذا أمر لا أنكره وفشل أي علاقة ليس من الضرورة أن تقلب لعداوة..



ماذا عن بداياته كعارض أزياء؟ ولماذا أنشأ لنفسه شركة إنتاج خاصة؟ بعد حصوله على هذه الشهرة الواسعة هل يرفض الإعلانات؟ ماذا يفعل بحياته اليومية بعيداً عن التمثيل؟ خلال تصويره مسلسل «الحب الأعمى» تعرض لوعكة صحية، كيف طمأن جمهوره عن وضعه الصحي؟ أما هي، هل فعلاً انطلاقتها في التلفزيون لم تكن في التمثيل بل كمقدمة برامج؟ وهل كانت بدايتها كممثلة تلفزيونية؟ وهل اشتهرت كمقدمة برامج أكثر من أنها ممثلة؟ هل كانت شخصية انعزالية نوعاً ما ؟ كل الإجابات عن هذه الأسئلة وغيرها في لقاء أجرته "سيدتي" مع نجمي "حريم السلطان" بوراك أوزجيفيت وملتم جومبول في العدد 1867 الموجود حالياً في الأسواق.

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