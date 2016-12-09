«مصر للطيران» تنظم جولة لممثلي كبري شركات السياحة بإقليم كردستان

نظمت شركة مصر للطيران، رحلة تعريفية لوفد من كبري شركات السياحة العاملة بأقليم كردستان، لزيارة القاهرة وشرم الشيخ، بهدف زيادة عدد المجموعات السياحية إلي مصر، والوافدة من اقليم كردستان – العراق، تضمن الوفد كبري شركات السياحة العاملة باقليم كردستان “أربيل والسليمانية ودهوك”.

وذكر مصدر، يأتي ذلك في إطار فتح مجالات لتبادل العلاقات في مجال الاستثمار السياحي بين مصر وأقليم كردستان العراق، وتنشيط السياحة الوافدة إلي مصر.

وأشرف علي ترتيبات الزيارة محمد دهب مدير مكتب أربيل، وعماد أنيس مدير المحطة وموظفي المكتب والمحطة، وحرصوا علي استقبال الوفد لاطلاعهم علي خدمات مصر الطيران وعروضها الترويجية لنقلها للمسافرين.

والجدير بالذكر، أن مصر للطيران تُسير حاليًا، 4 رحلات إسبوعيًا إلى مدينة أربيل، من خلال طراز الإيرباص 320 بخلاف رحلات البضائع إلى أربيل والبصرة والسليمانية.