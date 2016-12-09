أخبار عاجلة

البرلمان يعدل قانون الطوارىء للسماح بإحتجاز العناصر الآتية لمدة شهر قابل للتجديد -
خالد الجندي يوضح حكم زواج البنت من وراء أهلها: دي باعت أبوها وأمها -
«إشبيلية»: «سامباولي» لن يرحل مجانًا لتدريب الأرجنتين -
رياض محرز: نسعى إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام أتلتيكو مدريد -
ألمانيا تدعم مصر بـ«سلالات» أبقار ونظم ري لـ«1.5 مليون فدان» -
فيديو| شريف إسماعيل: جهات أجنبية وراء الهجوم على الكنيستين -
وزيرة التضامن تناقش مع سفيرة بلجيكا أنشطة التنمية الاجتماعية -
علي عبد العال: مصلحة الدولة تعلو على كل الدساتير -
صحيفة عبرية: الإسرائيليون غاضبون من غلق معبر طابا -
عبد العال: حالة الطوارئ سيطبق فيها كل ما هو استثنائي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

«مصر للطيران» تنظم جولة لممثلي كبري شركات السياحة بإقليم كردستان

Google+ Print
«مصر للطيران» تنظم جولة لممثلي كبري شركات السياحة بإقليم كردستان «مصر للطيران» تنظم جولة لممثلي كبري شركات السياحة بإقليم كردستان

وفد شركات كردستان للسياحة

نظمت شركة للطيران، رحلة تعريفية لوفد من كبري شركات السياحة العاملة بأقليم كردستان، لزيارة القاهرة وشرم الشيخ، بهدف زيادة عدد المجموعات السياحية إلي مصر، والوافدة من اقليم كردستان – العراق، تضمن الوفد كبري شركات السياحة العاملة باقليم كردستان “أربيل والسليمانية ودهوك”.

وذكر مصدر، يأتي ذلك في إطار فتح مجالات لتبادل العلاقات في مجال الاستثمار السياحي بين مصر وأقليم كردستان العراق، وتنشيط السياحة الوافدة إلي مصر.

وأشرف علي ترتيبات الزيارة محمد دهب مدير مكتب أربيل، وعماد أنيس مدير المحطة وموظفي المكتب والمحطة، وحرصوا علي استقبال الوفد لاطلاعهم علي خدمات مصر الطيران وعروضها الترويجية لنقلها للمسافرين.

والجدير بالذكر، أن مصر للطيران تُسير حاليًا، 4 رحلات إسبوعيًا إلى مدينة أربيل، من خلال طراز الإيرباص 320 بخلاف رحلات البضائع إلى أربيل والبصرة والسليمانية.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ألمانيا تدعم مصر بـ«سلالات» أبقار ونظم ري لـ«1.5 مليون فدان»

ألمانيا تدعم مصر بـ«سلالات» أبقار ونظم ري لـ«1.5 مليون فدان»

سفير سويسرا: على مصر تطوير إجراءتها لاستعادة أموال مبارك

سفير سويسرا: على مصر تطوير إجراءتها لاستعادة أموال مبارك

الشيخ رمضان عبد المعز: المصريين لا تهزمهم المحن والمصائب

الشيخ رمضان عبد المعز: المصريين لا تهزمهم المحن والمصائب

الشيخ خالد الجندي: الأزهر قوة مصر الناعمة لغزو العالم

الشيخ خالد الجندي: الأزهر قوة مصر الناعمة لغزو العالم