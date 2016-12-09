مباحث بني سويف تكثف جهودها لكشف واقعة العثور علي جثة طفلة داخل مصرف ‎

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة بني سويف، جهودها لفك لغز العثور علي جثة طفلة داخل جوال وملقاة بمصرف في قرية الشناوية بمركز ناصر شمال المحافظة.

وتلقي اللواء محمد الخلصي، مديرأمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ناصر، يفيد بعثور أهالي قرية الشناوية، علي جثة طفلة مربوطة داخل جوال وملقاة بمصرف القرية.

وعلي الفور انتقل المقدم محمد الخولي، رئيس مباحث مركز شرطة ناصر، لمكان الواقعة وتبين أن الجثة لطفلة تدعي “دينا.م.ع”، 3 سنوات، ومتغيبة عن منزلها منذ 24 ساعة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتم نقل الجثة إلي مشرحة مستشفي ناصر المركزي تحت تصرف النيابة العامة.