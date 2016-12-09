أخبار عاجلة

البرلمان يعدل قانون الطوارىء للسماح بإحتجاز العناصر الآتية لمدة شهر قابل للتجديد -
خالد الجندي يوضح حكم زواج البنت من وراء أهلها: دي باعت أبوها وأمها -
«إشبيلية»: «سامباولي» لن يرحل مجانًا لتدريب الأرجنتين -
رياض محرز: نسعى إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام أتلتيكو مدريد -
ألمانيا تدعم مصر بـ«سلالات» أبقار ونظم ري لـ«1.5 مليون فدان» -
فيديو| شريف إسماعيل: جهات أجنبية وراء الهجوم على الكنيستين -
وزيرة التضامن تناقش مع سفيرة بلجيكا أنشطة التنمية الاجتماعية -
علي عبد العال: مصلحة الدولة تعلو على كل الدساتير -
صحيفة عبرية: الإسرائيليون غاضبون من غلق معبر طابا -
عبد العال: حالة الطوارئ سيطبق فيها كل ما هو استثنائي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

مباحث بني سويف تكثف جهودها لكشف واقعة العثور علي جثة طفلة داخل مصرف ‎

Google+ Print
مباحث بني سويف تكثف جهودها لكشف واقعة العثور علي جثة طفلة داخل مصرف ‎ مباحث بني سويف تكثف جهودها لكشف واقعة العثور علي جثة طفلة داخل مصرف ‎

الطفلة القتيلة

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة بني سويف، جهودها لفك لغز العثور علي جثة طفلة داخل جوال وملقاة بمصرف في قرية الشناوية بمركز ناصر شمال المحافظة.

وتلقي اللواء محمد الخلصي، مديرأمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ناصر، يفيد بعثور أهالي قرية الشناوية، علي جثة طفلة مربوطة داخل جوال وملقاة بمصرف القرية.

وعلي الفور انتقل المقدم محمد الخولي، رئيس مباحث مركز شرطة ناصر، لمكان الواقعة وتبين أن الجثة لطفلة تدعي “دينا.م.ع”، 3 سنوات، ومتغيبة عن منزلها منذ 24 ساعة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتم نقل الجثة إلي مشرحة مستشفي ناصر المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا