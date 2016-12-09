فيلم الأطفال "روك دوغ" في مهرجان دبي السينمائي 2016

أعلن مهرجان دبي السينمائي الدولي عن عرض فيلم الأطفال "روك دوغ"، وهو ثلاثي الأبعاد، مدته 88 دقيقة

التصنيف: كوميدي عائلي

العرض: الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وينصح أن يشاهده الأطفال بإشراف عائلي

الفيلم صيني- أميركي، حافل بالمرح، مقتبس عن الرواية الصينية المصوّرة «روك من التبت»، يرصد مغامرات كلب حراسة متفائل، اسمه بودي (بصوت لوك ويلسون). تتغيّر حياته عندما يسقط راديو من السماء، ويستمع لأغنية من أسطورة الروك؛ القطة البريطانية أنغوس سكاترغود (بصوت إيدي إزارد). من المتوقّع لبودي أن يصبح كلب حراسة في قريته، ولكنه يفضل التوجّه إلى المدينة الكبيرة، للمشاركة في فرقة لموسيقى الروك. يكتشف وصولَه خصمُ والده، الذي يبيّت نوايا شنيعة لخراف القرية الشهية. يجب على بودي أن يجد سبيلاً للتوفيق بين الحفاظ على أحلامه الموسيقية، والمساعدة على إنقاذ عائلته وأصدقائه.

سعر البطاقة 35 درهماً

مكان العرض: قاعة مسرح مدينة جميرا، طوال أيام (مهرجان دبي السينمائي الدولي) من 7-14 ديسمبر