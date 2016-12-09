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فيلم عيني في مهرجان دبي السينمائي 2016

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الخميس 08-12-2016 16:20

الفيلم: مشاركة ألمانية أردنية وفلسطينية، وهو عبارة عن حوار بـالعربية مع ترجمة إلى الإنجليزية ومدته 11 دقيقة

الفئة: تحريك ستوب موشن
البرنامج: المهر القصير
العرض: الأول في العالم، وينصح برؤية الأطفال له بإشراف عائلي

قصة الفيلم
يحكي الفيلم عن مخاطر الحرب من منظور صبية صغار يجمعهم حب الموسيقى. وقد فاز فيلم التحريك هذا بمسابقة جوائز الأكاديمية للطلاب.
قام بالإخراج والسيناريو والمونتاج وأداء الأصوات أحمد صالح
سعر البطاقة 35 درهماً
مكان العرض: قاعة مسرح مدينة جميرا، طوال أيام (مهرجان دبي السينمائي الدولي) من 7-14 ديسمبر

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سيدتي