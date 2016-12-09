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فيلم الأطفال "أعمق المشاعر" في مهرجان دبي السينمائي 2016

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الخميس 08-12-2016 17:33

يتم عرضه في مهرجان دبي السينمائي 2016 وهو باللغة بـالفرنسية مع ترجمة إلى الإنجليزية مدته 89 دقيقة

الفئة: دراما، عائلة وموسيقى
البرنامج: سينما الأطفال
العرض: الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وينصح متابعته بإشراف عائلي
سعر البطاقة 35 درهماً
مكان العرض: قاعة مسرح مدينة جميرا، طوال أيام (مهرجان دبي السينمائي الدولي) من 7-14 ديسمبر

عن فيلم "أعمق المشاعر"
تعاني ماري، عازفة كمان واعدة، في الثانية عشر من عمرها، من أحد أمراض العيون التنكسية. يَشعر والداها المدركان لحالتها بالقلق على مستقبلها. لذلك، يقرّران إرسالها إلى معهد للمكفوفين، بعد ملاحظتهما بأنّ حالتها بدأت بالتدهور، على الرغم من محاولة ماري إخفاء الأمر. تعتزم دخول مدرسة موسيقية مرموقة، إلّا أنّها تقرّر أيضاً إخفاء حالتها لتجنّب رفضها في المعهد، كما تُقنع زميلها فيكتور بمساعدتها لتحقيق غايتها، ليصبح هو عينيها، وخير عونٍ لها.
الفيلم من
إخراج: ميشيل بوجناح
وتمثيل: أليكس فايلوت وجان ستان دو باك وتشارلز بيرلينغ وباسكال إلبي

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سيدتي