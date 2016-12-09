فيلم روبي، «فوياجر» توبي الرائع في مهرجان دبي السينمائي 2016

فيلم يعرض في مهرجان دبي السينمائي 2016 وهو مشترك ألماني وبلجيكي الحوار بـالألمانية مع ترجمة إلى الإنجليزية مدته 105 دقائق

الفئة: مغامرة وعائلة

البرنامج: سينما الأطفال

العرض: العرض الدولي الأول، وينصح بمشاهدته بمشاركة الأهل

سعر البطاقة 35 درهماً

مكان العرض: قاعة مسرح مدينة جميرا، طوال أيام (مهرجان دبي السينمائي الدولي) من 7-14 ديسمبر

قصة الفيلم

توبي (11 عاماً) مخترع يتطوّر عمله عندما يلتقي بالرجل الآلي روبي، الذي انفصل عن والديه الآليين، إثر تحطم مركبته الفضائية. يشهد هذا الفيلم العائلي، الذي يستند إلى كتاب بوي لونسين، والمُوجّه للأطفال، اتحاد روبي وتوبي لبناء آلية تدعى «فوياجر»، يمكنها أن تطير وتطفو، وأن تسير على اليابسة. يتجه الاثنان لمحاولة إيجاد والدي روبي، ولكنهما يجدان نفسيهما مطاردين من قبل السيد جوشوا الشرير، وعميليه الغدارين؛ براد بلودباث، وشارون سايلنسر. ومع هذا لا ينبغي التقليل من شأن فريق الثنائي هذا.

الفيلم من

إخراج: فولفغانغ غروس

وتمثيل: أرسيني بولتمان وأليكساندرا ماريا لارا وسام رايلي وفريدريش موكه ويوراديس تريبيل