جديد تجميد البويضات 80 % نسبة نجاحها

ترغب الكثير من النساء في هذا العصر بتأجيل خصوبتهن لأسباب طبية، مثل الخضوع لبعض علاجات السرطان؛ لتأخير قرار الإنجاب، بسبب المهنة أو الوظيفة أو غيرهما من ظروف الحياة، وعندما تكون الظروف مواتية، يمكن استخدام البويضات بعد أن يتم تخزينها والمحافظة على جودتها، فكيف يتم ذلك مؤخراً، هذا ما تخبرنا عنه الدكتورة مونيكا شاولا، أخصائية في الإخصاب، من مركز فقيه الطبي.

التجفيف

* ما الفرق بين التقنية القديمة والحديثة؟

- كان يتم اعتماد أسلوب التجميد البطيء للبويضات البشرية، لكن تم تطوير طريقة جديدة تسمح بتجفيف البويضات والاحتفاظ بأقل نسبة من المياه داخلها؛ مما يعني تكوّن الحد الأدنى من بلورات الثلج التي تعد أحد الأسباب الرئيسية لتلفها؛ لذلك فإن التجفيف يساعد على إنجاز عملية التجميد بشكل أسرع، والاحتفاظ بالبويضات بصحة جيدة لفترة أطول.

* ما معدلات نجاح هذا التجميد حالياً؟

- يتراوح من 80% إلى 85%، علماً بأنها لم تكن تتجاوز ما نسبته 50% قبل ذلك..



* هل يرتبط نجاح التقنية بالعمر؟

- بالتأكيد، ونحن نشهد حالياً نسبة نجاح تصل إلى 60% في أوساط النساء اللاتي تقل أعمارهن عن 35 سنة، شريطة أن يتم تجميد من 8 إلى 10 بويضات..



دورة مرهقة

* ما الصلة بين التجميد وأطفال الأنابيب؟

- أصبحنا نعتمد على البويضات المجمدة فيما يقرب من نصف عمليات أطفال الأنابيب، كما أن التقنية تنجح بشكل جيد جداً أثناء تطبيقها، وهناك الكثير من النساء يخضعن لعملية تحفيز الإباضة؛ للحصول على عدد أكبر من البويضات الناضجة، بينما تفضل نساء أخريات تجاوز تلك الدورة المرهقة من خلال تجميد البويضات، ومن ثم العودة في وقت لاحق لإتمام عملية نقل الأجنة إلى الرحم وإتمام عملية الحمل.



تحفيز

* هل يتم تحفيز المبيض للحصول على البويضات قبل تجميدها؟

- في كثير من الأحيان؛ حيث تعطى المرأة عقاقير لإنتاج المزيد من البويضات، أما فيما يتعلق بنسب النجاح؛ فيتم تحديدها بناءً على عمر المرأة، وإذا كان متقدماً، قد يكون هناك شك في جودة البويضات؛ بسبب إمكانية وجود شذوذ للكروموسومات داخلها.

فقر في الاحتياطي

* إذن هناك حالات معينة يتم تجديد البويضات فيها؟

- عادة ما تستخدم تقنية تجميد البويضات للنساء اللاتي يعانين من فقر في احتياطي المبيض، وذلك من أجل الحصول على أكبر عدد من البويضات؛ ليتم تجميدها في دورات معينة، وبذلك تتاح لهن فرصة جيدة ومعقولة لحدوث الحمل.

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