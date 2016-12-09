كيف تجعلين أطفالك يستمتعون خلال التسوق؟

تعاني العديد من الأمهات عند اصطحاب أطفالهن للتسوق وشراء لوازم المنزل واحتياجاتهن، فما بين ملل الأطفال وحركتهم المستمرة وطلباتهم التي لا تنتهي قد تتحول رحلة التسوق إلى رحلة عذاب بالنسبة لك كأم، وقد تنتهي بكارثة في حال قيام طفلك بتخريب أحد الأشياء أو تكسيرها أو إيذاء نفسه، كما أنك قد تضطرين أحياناً إلى إنهاء التسوق باكراً لكي تتجنبي تلك الحوادث، بالإضافة إلى أن الذهاب للمرحاض قد يشكل لك جانباً مزعجاً آخر، لذلك عليك وضع استراتيجياتك الخاصة لأطفالك قبل اصطحابهم معك، واليك بعد الخدع:



الإعداد والتجهيز: قبل اصطحاب أبنائك معك للتسوق أو خارج المنزل، عليك التأكد من أنهم قد تناولوا الطعام الكافي وقضوا حاجتهم في الحمام لكي تتجنبي تلك المشكلة أثناء تسوقك، وعليك الحرص على أن يأخذوا قسطاً كافياً من النوم، وأن تجعليهم يرتدون أحذية وملابس مريحة، فبعض الأطفال يتذمرون بذلك الشأن، وضعي بعض القواعد الهامة كالتنبيه على عدم إصدار الأصوات واللعب وعدم ملامسة الأشياء القابلة للكسر.

قائمة التسوق للأطفال: إذا كان طفلك فوق الثامنة، فيمكنك الاعتماد عليه لمساعدتك في شراء المستلزمات، لذلك قومي بتحضير قائمة خاصة به تحتوي على متطلبات طفلك ليقوم بجلبها بنفسه، وأضيفي إليها بعض الطلبات الجانبية البسيطة الخاصة بالبيت، وبذلك سوف تجعلين التسوق لطلفك رحلة جميلة.

الوجبات الخفيفة: الأطفال الصغار دون سن الخامسة قد يسببون الكثير من الإزعاج نتيجة بكائهم المستمر أو تذمرهم، لذلك من الأفضل تحضير بعض الوجبات الخفيفة كالبسكويت أو الفاكهة لكي يقوموا بتناولها أثناء تسوقك، مما قد يشغلهم ويبعدهم عن الملل.

دفع عربة التسوق: العديد من الأطفال يفضلون دفع عربة التسوق، حيث أنها تشكل تحدياً لهم وكأنهم يقومون بفعل كالكبار، لذلك اتركي طفلك يتولى قيادة العربة، ولكن كوني حريصة كي لا يقوم بإيذاء أحد أو التسبب بتخريب الممتلكات، والتسبب بخسائر مالية، ودعيه يقودها تحت إشراف منك.

ممارسة الحساب: من الخطط الذكية التي تمارسها بعض الأمهات جعل الأبناء يقومون بحساب المشتريات، فيحمل الطفل بيده ورقة وقلماً أو الحاسبة، ويظل يحسب ما تقومين بجلبه من مشتريات، وقد تخبرينه بأنك لا تستطيعين الحساب وتثقين في قدراته الحسابية وتريدين مساعدته، مما يجعل الأمر بالنسبة إليه كأنه عمل بطولي.

ألغاز التسوق: قد يكون الأمر غريباً، ولكنه ممتع، فيمكنك تنظيم مسابقات التسوق بين أبنائك، فعلى سبيل المثال: إذا كنت تريدين شراء الموز، أخبري أبناءك بأنك تريدين شراء شيء أصفر اللون ويمكن تناوله، وعلى أساس ذلك يبدأ أطفالك بالبحث، وهكذا مع عدة مشتريات، مما قد يجعل التسوق متعة ينتظرونها.



من أهم الأشياء التي عليك الحذر منها أثناء التسوق مع أبنائك تعرضهم للأدوات الحادة كالسكين أو أدوات النجارة والكهرباء، والتي من الممكن أن تقوم بإيذائهم عن طريق الخطأ، لذلك احرصي جيداً على التنبيه بعدم الاقتراب من تلك الأقسام، وكذلك الأماكن التي تتواجد فيها مواد قابلة للكسر، مثل: التحف، والزجاج، والفخار، فهي تسبب الأذى لهم، وكذلك الأذى لميزانيتك المالية.