خوذة لعلاج متلازمة الرأس المسطح عند الأطفال

سألت أمهات عن إمكانية علاج متلازمة الرأس المسطح عند الأطفال في السعودية بدلًا من العلاج خارج المملكة، وعند البحث وجد مركز واحد فقط على مستوى المملكة يقدم علاجًا مثل تلك الحالات حول أسبابه وكيفية علاجه في التفاصيل التالية:

أوضح ريانتس كروجر أخصائي الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية بمجمع الدكتور إبراهيم الطبش الطبي بالخبر بالمنطقة الشرقية، أن متلازمة الرأس المسطح عند الأطفال أو ما يسمى بالرأس الوارب المشوه، هي حالة يظهر فيها رأس الرضيع مسطحًا من الخلف، قد تنشأ هذه الحالة عند إبقاء خلافية رأس الطفل على وضع معين لفترات طويلة أو على أسطح صلبة مثل كرسي الأطفال أو مقعد السيارة أو الأرجوحة؛ لأن الجمجمة تكون لينة وسهلة التشكيل خلال هذه الفترة.

أسباب والعلاج تشوه رأس الأطفال



وحول أسباب الإصابة؟ أوضح الدكتور ريانتس كروجر.

1 - مساحة الرحم المحدودة مما يؤدي إلى احتكاك قوي ومتكرر بمناطق معينة من الرأس، ويكون هذا بالغالب لدى الأطفال الذين يتخذون الوضعية المقعدية داخل الرحم، أو لضيق المساحة بسبب وجود عدة أجنة.

2 - الأطفال الذين يطول وقت بقائهم في قناة الولادة ورأسهم عالق فيها، وقد تؤدي أدوات الشفط أو التفريغ إلى ضغوط قد تشوه جمجمة الوليد.

3 - قد تكون جمجمة الخديج عرضة بصفة خاصة إلى التشوه لكون عظامها ارق وأكثر هشاشة من الرضع.

أنواع التشوهات في شكل الرأس

تتم الإصابة بمتلازمة الرأس المسطح عندما تكون الجهة الخلفية الكاملة لرأس الطفل مسطحة، ويكون الرأس عريضًا جدًا، غالبًا ما يوجد نتوءًا بالجبهة، أو بروزًا من الجانبين، ويكون علو الرأس مرتفعًا جدًا، وما يساهم أيضًا في تشوه شكل الرأس هو عندما تبقى الجهة الخلفية من رأس الطفل في المكان نفسه لفترات طويلة.



العلاج

1 – إخبار الطبيب، وعند كل زيارة له يتم تدليك الرأس (من الأعلى والجوانب والجهة الأمامية والجهة الخلفية).

2 - إجراء قياسات أخرى تسمى البيانات الأثروبومترية، ولا يقتصر التقييم على تسطح الجهة الخلفية من الرأس، بل يشمل التغير المحتمل لموضع الأذن، وبروز الخدود والفك أو التشوه وتستخدم هذه القياسات والبيانات لتحديد خطورة الحالة.

3 - وضع الطفل على بطنه لإزالة الضغط عن المناطق المسطحة، ولتقوية عظام الرقبة والجسم، وتساعد الطفل على تعلم الالتفاف والجلوس خلال نموه.

4 - إذا كان هنالك تشوه بسيط مرتبط بالخلل في عظام الرقبة أو التأخير في نموها، فإن طبيب الأطفال قد يحيل طفلكم إلى أخصائي العلاج الطبيعي للأطفال؛ لتلقي العلاج

5 – إذا كانت الحالة معتدلة، وكان عمر الطفل أقل من سنة، تستخدم الأجهزة التقويمية لقولبة الجمجمة مثل (بالجهاز التقويمي ST A Rband) هو تقويم من البلاستك المصمم لتصحيح شكل رأس طفلكم بلطف.

بيانات المسح الضوئي

إن الجهاز آمن على العيون ومعتمد من إدارة الغذاء والدواء الأميركية، ويستخدمه كبار الأطباء والمستشفيات ومراكز العلاج الرائدة في جميع أنحاء العالم، وهو نظام المسح الضوئي بالليزر، حيث يقوم الجهاز بمسح رأس الطفل بدقة عالية في أقل من خمس ثوان .

وقد آن الأوان كي تتلاشى مخاوف الأمهات بشأن علاج تشوهات شكل الرأس عند الأطفال، وذلك لظهور الأجهزة التقويمية الحديثة المصممة خصيصًا لتصحيح شكل رأس الطفل بلطف، مثل خوذة ستار باند، وهو خال من الإشعاعات وآمن بنسبة 100 بالمائة .

- كيفية عمل الأجهزة التقويمية لقولبة الجمجمة؟ ذكر الدكتور ريانتس كروجر أنها تقوم بإعادة توجيه نمو الرأس لتحسين التناسب والتناظر، فقد تم تصميم الأجهزة التقويمية لقولبة الجمجمة؛ لتوفير اتصال كامل بين المناطق البارزة أو الناتئة من رأس الطفل، حيث يقيم الطبيب جهاز التقويم ويعدله، بمعنى أنه يوجه النمو طوال مدة البرنامج العلاجي لتقويم عظام الطفل.



مدة ارتداء الجهاز

لا يقل عن 4 أشهر ونصف، وإذا تم البدء بالعلاج قبل عمر ثمانية أشهر، وتشير الأبحاث إلى إن الأطفال الذين يعالجون باستخدام الجهاز ممن تزيد أعمارهم عن ثمانية أشهر، يصحح شكل رأسهم بنسبة أقل، فالتدخل المبكر يكون الأمثل؛ لكن علاج تقويم العظام يكون ناجحًا حتى عمر 18 شهرًا.

في حالة عدم علاجها، قد يؤدي إلى تشوه في شكل الجمجمة، وبالتالي قد تشكل ضررًا على تناسق شكل الوجه خصوصًا الأذنين والجبين.

إن خوذة ستار باند البلاستيكية الخفيفة الوزن تقوم بإعادة توجيه نمو صفائح الرأس لتحسين التناسب والتناظر، فقد تم تصميمها لتوفير اتصال كامل بين المناطق البارزة أو الناتئة من رأس الطفل، لتثبيط النمو الزائد فيها، ويتم تعديل الجهاز التقويمي بشكل متكرر لدعم النمو في المناطق المسطحة..