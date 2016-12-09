فيلم الولد والبحر في مهرجان دبي السينمائي 2016

لم تبدأ الحكاية مع قصة الطفل السوري إيلان الذي قذفته الأمواج على الشاطئ التركي، وتلقفت صورته شاشات التلفزة في العالم، ولم تنته الحكاية مع هذه الصورة. كان يا مكان... طفل يحبّ رسم البحر. غطس ذات يوم في أعماقه، على أمل أن يفلت من الحرب والفقر، لكنه علق في دوامة شاشات تلفزيونية، تشوّه صورته وتجرّده من حكايته. لا لم تنته الحكاية، الصور لا تزال تتدفّق، ولا يزال العالم يتفرّج.

الفيلم سوري ولبناني مدته 6 دقائق

للأطفال والعائلة وينصح رؤيته بإشراف عائلي

العرض: الأول في العالم

إخراج : سامر عجوري

إنتاج: مايا الشربجي ومحمد علي الأتاسي

شراء التذاكر من مول الإمارات، فوكس 6 الأحد 11 ديسمبر 18:15

سعر التذكرة 35 درهماً

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