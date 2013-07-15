استمتع بفوائد المكسرات فى رمضان

يزداد فى رمضان الإقبال على المكسرات، فالبعض يفضل تناولها مع الأطعمة والحلوى، والبعض الآخر يتناولها كوجبة منفردة.. فكيف يمكننا تناول المكسرات بدون أضرار والاستمتاع بمذاقها بعد الصيام؟.

يوضح الدكتور وائل صفوت، مستشار الصحة العامة وأخصائى أمراض الباطنية والجهاز الهضمى والكبد، أن هناك فوائد عديدة للمكسرات، حيث تقى من العديد من الأمراض من بينها أمراض القلب، ولكن يجب تناولها بمقدار معين، مؤكداً أن الإفراط فى تناولها يؤدى إلى الإصابة بالسمنة المفرطة.

ويشير "صفوت" إلى أنه يفضل تناول الفسدق الذى يحمى من مخاطر ضيق الشرايين التاجية.

ويؤكد "صفوت" أن المكسرات بشكل عام تعمل على خفض نسبة الكوليسترول بالجسم، نظراً لاحتوائها على دهون غير مشبعة، وهى الدهون المفيدة للجسم، والتى يحتاجها الجسم فى عملياته الحيوية وفى نموه.

وتتحول الدهون المفيدة إلى سائل بفعل درجة حرارة الجسم‏، وتجعل غشاء الكبد أكثر ليونة، مما يسمح للكوليسترول بالانتقال بسهولة إلى الكبد وإلى خارج الجسم‏، بعكس الدهون المشبعة كتلك الموجودة فى لحم البقر والزبدة التى تسبب السمنة.

ويوضح "صفوت" أن الانتظام فى تناول المكسرات يقى الجسم من الأمراض الخطيرة، ومن بينها الشلل الرعاش والسكر وسرطان القولون.