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وزير الدفاع الأمريكي يؤكد التزام بلاده تجاه أفغانستان بعد رئاسة «أوباما»

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وزير الدفاع الأمريكي يؤكد التزام بلاده تجاه أفغانستان بعد رئاسة «أوباما» وزير الدفاع الأمريكي يؤكد التزام بلاده تجاه أفغانستان بعد رئاسة «أوباما»

وزير الدفاع الامريكي

أكد وزير الدفاع الأميريكي اشتون كارتر، اليوم الجمعة، أن بلاده ستظل ملتزمة بسيادة وامن افغانستان، ووقوف بلاده بجانب الشعب الأفغاني الذي عاني وضحي كثيرًا .

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقب لقائه بالرئيس الافغاني اشرف غني الذي وجه الشكر لـ”كارتر” على الدعم العسكري الأمريكي وتضحيات القوات الاميركية في افغانستان.

وكان وزير الدفاع الامريكي قد تفقد اليوم القوات الاميركية في اخر زيارة له الى افغانستان قبل ان يسلم مهامه الى الجنرال المتقاعد جيمس ماتيس الذي اختاره الرئيس الامريكي دونالد وزيرا للدفاع.

أ ف ب

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