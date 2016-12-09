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«كوبلر» يعقد اجتماعًا لدعم تشكيل جهاز الحرس الرئاسي الليبي

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«كوبلر» يعقد اجتماعًا لدعم تشكيل جهاز الحرس الرئاسي الليبي «كوبلر» يعقد اجتماعًا لدعم تشكيل جهاز الحرس الرئاسي الليبي

 

كوبلر

أعلن المبعوث الأممي لدى ليبيا مارتن كوبلر، عن عقد اجتماع رفيع المستوى برعاية البعثة الأممية في 13 ديسمبر الجاري لدعم تشكيل جهاز الحرس الرئاسي التابع للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني مؤكدا أن خطة إنشاء هذا الجهاز ليست بديلا عن بناء الجيش الليبي تحت قيادة موحدة.

وأكد كوبلر خلال الإحاطة التي قدمها إلى مجلس الأمن الدولي في نيويورك أن جهاز الحرس الرئاسي سيوفر الحماية لمؤسسات الدولة والسفارات وأن الرؤية الخاصة بالحرس الرئاسي قد تحولت إلى خطة واقعية.

وأضاف، أنه بمجرد تأسيسه سيتقدم الحرس الرئاسي بطلب للحصول على استثناءات من الحظر المفروض على توريد الأسلحة مشددا على ضرورة معالجة مسألة الجماعات المسلحة في طرابلس على وجه السرعة.

ونبه المبعوث الأممي في إحاطته إلى أن خطة إنشاء جهاز الحرس الرئاسي .ليست بديلا عن بناء الجيش الليبي تحت قيادة موحدة.

أ ش أ

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