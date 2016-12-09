أخبار عاجلة

البرلمان يعدل قانون الطوارىء للسماح بإحتجاز العناصر الآتية لمدة شهر قابل للتجديد -
خالد الجندي يوضح حكم زواج البنت من وراء أهلها: دي باعت أبوها وأمها -
«إشبيلية»: «سامباولي» لن يرحل مجانًا لتدريب الأرجنتين -
رياض محرز: نسعى إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام أتلتيكو مدريد -
ألمانيا تدعم مصر بـ«سلالات» أبقار ونظم ري لـ«1.5 مليون فدان» -
فيديو| شريف إسماعيل: جهات أجنبية وراء الهجوم على الكنيستين -
وزيرة التضامن تناقش مع سفيرة بلجيكا أنشطة التنمية الاجتماعية -
علي عبد العال: مصلحة الدولة تعلو على كل الدساتير -
صحيفة عبرية: الإسرائيليون غاضبون من غلق معبر طابا -
عبد العال: حالة الطوارئ سيطبق فيها كل ما هو استثنائي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

السبت المقبل .. فصل التيار الكهربائي بالمحلة الكبرى لأعمال الصيانة

Google+ Print
السبت المقبل .. فصل التيار الكهربائي بالمحلة الكبرى لأعمال الصيانة السبت المقبل .. فصل التيار الكهربائي بالمحلة الكبرى لأعمال الصيانة

ارشيفية

أعلنت محافظة الغربية، أن شركة جنوب الدلتا قطاع شرق الغربية لتوزيع الكهرباء ستفصل التيار الكهربائي غدا السبت لمدة 6 ساعات عن 15 منطقة وقرية بالمحلة الكبرى اعتبارا من الساعة 7 صباحا وحتى 12 ظهرًا.

وأوضحت المحافظة في بيان صحفي اليوم الجمعة ، أن المناطق التي سيتم فصل التيار الكهربائي عنها هي منطقة حفيظة بنعمان الأعصر ، والمدينة الصناعية، وطريق الجابرية، وعزبة خضر، وسوق اللبن، والمنشية الجديدة، وسكة طنطا ، وشارع الترعة ، وشارع العباسي الجديد، ومستشفى الكبد، ومستشفى الدرن، ومستشفى الحميات.

وأضافت، أنه سيتم فصل التيار عن خطوط الريف “بلقينا وسامول والصرف الصناعى”، وذلك لتركيب خليتين لإضافة أحمال جديدة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا