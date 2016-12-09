السبت المقبل .. فصل التيار الكهربائي بالمحلة الكبرى لأعمال الصيانة

أعلنت محافظة الغربية، أن شركة جنوب الدلتا قطاع شرق الغربية لتوزيع الكهرباء ستفصل التيار الكهربائي غدا السبت لمدة 6 ساعات عن 15 منطقة وقرية بالمحلة الكبرى اعتبارا من الساعة 7 صباحا وحتى 12 ظهرًا.

وأوضحت المحافظة في بيان صحفي اليوم الجمعة ، أن المناطق التي سيتم فصل التيار الكهربائي عنها هي منطقة حفيظة بنعمان الأعصر ، والمدينة الصناعية، وطريق الجابرية، وعزبة خضر، وسوق اللبن، والمنشية الجديدة، وسكة طنطا ، وشارع الترعة ، وشارع العباسي الجديد، ومستشفى الكبد، ومستشفى الدرن، ومستشفى الحميات.

وأضافت، أنه سيتم فصل التيار عن خطوط الريف “بلقينا وسامول والصرف الصناعى”، وذلك لتركيب خليتين لإضافة أحمال جديدة.