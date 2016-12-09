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القبض على عامل وسائق بحوزتهما مخدرات وسلاح بمدينتى القرنة وإسنا بالأقصر

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القبض على عامل وسائق بحوزتهما مخدرات وسلاح بمدينتى القرنة وإسنا بالأقصر القبض على عامل وسائق بحوزتهما مخدرات وسلاح بمدينتى القرنة وإسنا بالأقصر

>الأقصر – أحمد مرعى

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الأقصر، اليوم الجمعة، القبض على سائق وعامل بحوزتهما 18 قطعة من مخدر الحشيش وبندقية آلية بإسنا والقرنة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق مع المتهمان.

البداية كانت بتمكن رجال مباحث مركز شرطة أسنا من ضبط "س.ج.أ" 35 سنة سائق، وبحوزته سلاح نارى عبارة عن بندقية آلية عيار 7.62×39، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع.

كما تمكن ضباط قسم مكافحة المخدرات بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة القرنة من ضبط "ن.م.ح" 50 سنة عامل، وبحوزته 18 قطعة من جوهر الحشيش المخدر تزن حوالى 180 جرام، ومبلغ مالى 660 جنيه وهاتف محمول، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ حصيلة تجارته فى المواد المخدرة والهاتف المحمول وسيلة اتصاله بعملائه.


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