كيف تبدو الحياة داخل القرية الألمانية المنحدر منها ترامب؟

في قرية النبيذ الألمانية التي ينحدر منها جد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تتساءل صحفية DW جانينا مارتينز، ما الذي يمكن أن يتناوله المرشح الرئاسي الممتنع عن المسكرات بدلا من النبيذ، وما علاقة هذه المدينة بالكاتشاب.لا يمكن أن تتفاجأ بتناقض أكبر مما ستراه هناك، فبدلا من التفاخر بالنفس على غرار أسلوب دونالد ترامب، يقول العمدة الجديد للمدينة يورغن أوبيرهولز لناخبيه "أنا الرجل الجديد".

يعمل أوبيرهولز بدوام كامل للمقاطعة التي تضم قرية النبيذ وسط غرب المدينة الألمانية "كالشتات" والتي ينحدر منها جد ترامب. وفي لقاء عُقد بداية الأسبوع الماضي، بصالة الرياضة بمبنى البلدية، احتفل بفوزه وأخذ يناقش التحديات التي يواجهها مع وجود 1.200 مقيم محلي، سواء تمهيد طرق جديدة أو توفير أماكن للاجئين، كما أعرب عن سعادته عن بناء سقيفة تخزين جديدة لإيواء معدات مكافحة الحريق، وتطرق بالتأكيد إلى انحدار جد دونالد ترامب الرئيس الأمريكي الجديد من هذه القرية.

ويذكر، أن سكان مدينة "كالشتات" دائما ما يطرحون أسئلة حول المرشح الرئاسي دونالد ترامب، ولأن صبرهم سريع النفاذ، قامت القرية بتصوير فيلم وثائقي عن أجداد ترامب بعنوان "ملوك كالشتات" في عام 2014، أي قبل بدء ترامب حملته الرئاسية.

وبدأ الاهتمام الإعلامي بتلك القرية منذ عدة أشهر وبشكل متزايد، منذ إعلان الرئيس الأمريكي المنتخب ترشحه للرئاسة.

ولفتت أميرة النبيذ السابقة للقرية سارة بوهلر أن سلوك الملياردير كان يبعث على الحرج للآخرين، فيما يشير شاب النبيذ كاي ويسنبورن أنه كذلك لا يجد شيئا مبهرا في ترامب، بل يراه شخصا يكره الأجواء الاجتماعية، وهذا بالطبع، على حد تعبير وينسوبرن، أمر لا يجب ربطه بقرية "كالشتات".

ما الذي قد يتناوله ترامب في كالشتات؟

وبمجرد أن تجول بنظرك بين صالة الرياضة والجماهير في كالشتات، الذي تربط بينهم علاقة قرابة بترامب، تستطيع أن تخلص إلى ما تهدف إليه القرية، فهم يتمتعون بحسن الضيافة ويرغبون في الاحتفال واحتساء نبيذ جيد، حيث يتدفق النبيذ محلي الصنع بسخاء طوال الوقت، بل لا يمكنك أن تجد مشروبات غير كحولية في أي مكان بالقرية.

ويعد عدم وجود مشروبات غير كحولية بتلك القرية، التي تعود إليها أصول ترامب، مشكلة كبيرة، لأنها كذلك تقول عن أهالي القرية أنهم لا يشربون الخمر. ويقول جافوريك توماس، أحد السكان المحليين للقرية إنه في حالة ما قرر ترامب المرور بالقرية فلن يجد أي مشكلة بالعكس سنصبّ له المياه المعدنية في كوبه، أما الخمر فيسكون لنا.

من الصعب أن تجد شخصا في كالشتات، لم يسمع عن فوز ترامب المدوي في الانتخابات التمهيدية يوم الثلاثاء الكبير الذي عانى فيه أهل البلدة من الطقس السيء، إذ انتشرت الغيوم الرمادية وأمطرت الدنيا بغزارة، حيث فاز في سبع ولايات و12 ولاية كانت فرصته على المحك، وهذا ما اعتبره أحد المواطنين تفسيرا لسوء الأحوال الجوية بقريتهم.

صلة قرابة مباشرة تربط ترامب بعائلة هاينز

يضطر هاينز يواكيم بيندر، أحد سكان البلدة، للرد على الكثير من الأسئلة بشكل شبه يومي، إذ أن السكان يرغبون في معرفة صلة القرابة بينه وبين ترامب.

ويشير يواكيم أنه ينحدر من نفس سلالة العائلة التي تأتي منها أم ترامب، إلا أنها غيرت اسمها بعد سفرها لأمريكا، موضحا أن هناك علاقة بين عائلته وعائلة "هاينز" الشهيرة بأمريكا والتي تمتلك شركات بيع الصلصة والكاتشب.

ويقول يواكيم إنه عندما سافر للولايات المتحدة لم يسعَ للتواصل مع قريبه دونالد ترامب بأي شكل من الأشكال، لكنه توقف ليلقي نظرة على برج ترامب العملاق في نيويورك، لأنه لم يعتاد رؤية تلك الأشياء في ألمانيا وخاصة في قريته كالشتات.

جانينا مارتنز/ س.ع

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