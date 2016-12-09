رئيس مجلس النواب ينعى شهداء الوطن بانفجار الهرم

نعى على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بمزيد من الحزن والأسى شهداء الوطن من أبطال الشرطة البواسل الذين استشهدوا، صباح اليوم الجمعة، إثر الانفجار الإرهابى الغاشم الذى استهدف إحدى نقاط التأمين بشارع الهرم.

وأدان رئيس مجلس النواب، فى بيان صحفي، العمليات الإرهابية التى وصفها بالدنيئة التى تقوم بها هذه الجماعات المتطرفة والتى تسعى إلى استهداف الدولة وإرهاب المجتمع لزعزعة الأمن والاستقرار.

وشدد على أن مثل هذه العمليات الإجرامية لن تزيد الشعب إلا عزماً وإصراراً على اجتثاث جذور الإرهاب وتطهير ربوع الوطن من براثنه والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن والنيل من استقراره.