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إدانة النائب الهولندي «فيلدرز» بالعنصرية وتبرئته من التحريض على الكراهية

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إدانة النائب الهولندي «فيلدرز» بالعنصرية وتبرئته من التحريض على الكراهية إدانة النائب الهولندي «فيلدرز» بالعنصرية وتبرئته من التحريض على الكراهية

النائب الهولندي غيرت فيلدرز

أدانت محكمة هولندية اليوم الجمعة، النائب الهولندي غيرت فيلدرز المعروف بمناهضته للاسلام ويحاكم بالتمييز بسبب وعده في حملته الانتخابية عام 2014 بخفض عدد المغاربة في بلده لكن برأته المحكمة من تهمة التحريض على الكراهية لعدم كفاية الأدلة

وقرر القضاة عدم فرض أي حكم أو غرامة على فيلدرز الذي اعلن اعتزامه استئناف الحكم الذي وصفه بأنه مسعى لـ”تحييده” قبيل الانتخابات المقررة في مارس المقبل.

وقال القاضي هندريك ستيهويس خلال تلاوة الحكم التي استغرقت نصف ساعة، إن تصريحات النائب تنطوي على تمييز بين السكان المغاربة ومجموعات اخرى من السكان في هولندا، موضحا أن الطبيعة النارية للطريقة التي تم بها الادلاء بهذه التصريحات حرضت اخرين على التمييز ضد الناس من اصول مغربية، الا ان القضاة قرروا عدم فرض غرامة عليه رغم ان النيابة اوصت بتغريمه بخمسة آلاف يورو.

وتظهر استطلاعات الرأي نتائج جيدة لحزب الحرية الذي يتزعمه قبيل الانتخابات المرتقبة في مارس 2017، حيث أظهر ان حزب فيلدرز سيحصل على 34 مقعدا من اصل 150 في البرلمان الهولندي، متقدما بفارق 10 مقاعد على منافسيه الليبراليين بزعامة رئيس الوزراء مارك روتي.

وأوضح مراقبون أن شعبيته ازدادت في اوساط الناخبين الذين يشعرون بالقلق من تدفق المهاجرين.

أ  ف ب

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