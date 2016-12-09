أخبار عاجلة

البرلمان يعدل قانون الطوارىء للسماح بإحتجاز العناصر الآتية لمدة شهر قابل للتجديد -
خالد الجندي يوضح حكم زواج البنت من وراء أهلها: دي باعت أبوها وأمها -
«إشبيلية»: «سامباولي» لن يرحل مجانًا لتدريب الأرجنتين -
رياض محرز: نسعى إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام أتلتيكو مدريد -
ألمانيا تدعم مصر بـ«سلالات» أبقار ونظم ري لـ«1.5 مليون فدان» -
فيديو| شريف إسماعيل: جهات أجنبية وراء الهجوم على الكنيستين -
وزيرة التضامن تناقش مع سفيرة بلجيكا أنشطة التنمية الاجتماعية -
علي عبد العال: مصلحة الدولة تعلو على كل الدساتير -
صحيفة عبرية: الإسرائيليون غاضبون من غلق معبر طابا -
عبد العال: حالة الطوارئ سيطبق فيها كل ما هو استثنائي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

آخر ما كتبه الشهيد أحمد عز: بكرة هنصلى على بعض

Google+ Print
آخر ما كتبه الشهيد أحمد عز: بكرة هنصلى على بعض آخر ما كتبه الشهيد أحمد عز: بكرة هنصلى على بعض

>كتب بهجت أبو ضيف

كشف أحد زملاء الملازم أول أحمد عز ضابط قسم شرطة العمرانية الذى استشهد فى تفجير عبوة ناسفة، اليوم الجمعة، أنه عقب إصابته ردد الشهادة خلف أحد زملائه ثم تناول شربة ماء قبل مفارقته الحياة.

وتبين أن آخر منشور شاركه مع أصدقائه عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك يتضمن: النهاردة بنصلى مع بعض وبكرة هنصلى على بعض، مش مستاهلة نشيل من بعض عشان بعد كده هنشيل بعض، صفوا قلوبكم وارتقوا" .

كان تفجير وقع صباح اليوم استهدف قوة أمنية متمركزة بشارع الهرم أمام مسجد السلام مما أسفر عن استشهاد ضابطين وأمين شرطة و3 مجندين تابعين لقوات أمن الجيزة، وتكثف مباحث الجيزة تحرياتها لكشف هوية العناصر الإرهابية مرتكبة الجريمة.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365