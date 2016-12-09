آخر ما كتبه الشهيد أحمد عز: بكرة هنصلى على بعض

كتب بهجت أبو ضيف

كشف أحد زملاء الملازم أول أحمد عز ضابط قسم شرطة العمرانية الذى استشهد فى تفجير عبوة ناسفة، اليوم الجمعة، أنه عقب إصابته ردد الشهادة خلف أحد زملائه ثم تناول شربة ماء قبل مفارقته الحياة.

وتبين أن آخر منشور شاركه مع أصدقائه عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك يتضمن: النهاردة بنصلى مع بعض وبكرة هنصلى على بعض، مش مستاهلة نشيل من بعض عشان بعد كده هنشيل بعض، صفوا قلوبكم وارتقوا" .

كان تفجير وقع صباح اليوم استهدف قوة أمنية متمركزة بشارع الهرم أمام مسجد السلام مما أسفر عن استشهاد ضابطين وأمين شرطة و3 مجندين تابعين لقوات أمن الجيزة، وتكثف مباحث الجيزة تحرياتها لكشف هوية العناصر الإرهابية مرتكبة الجريمة.