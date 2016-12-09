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القبض على عاطلين بحوزتهما حشيش وأسلحة نارية بالجيزة

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القبض على عاطلين بحوزتهما حشيش وأسلحة نارية بالجيزة القبض على عاطلين بحوزتهما حشيش وأسلحة نارية بالجيزة

>كتب بهجت أبو ضيف

ألقت مباحث الجيزة القبض على عاطلين وضبطت بحوزتهما حشيش وأسلحة نارية بالجيزة، أحدهما تم ضبطه بالعجوزة، ويسمى "محمد.م.ش" وتم ضبط بحوزته 20 فرش حشيش اعترف بحيازتها للاتجار بها وترويجها على عملائه، فتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

كما تمكن ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور من القبض على "أحمد.م" عاطل بحوزته نصف كيلو من مخدر الحشيش وفردين خرطوش و7 طلقات، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فتحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة واللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة للمباحث وباشرت النيابة التحقيق.

 


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