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غدًا.. محاكمة «مرسي» و آخرين في «إهانة القضاء»

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غدًا.. محاكمة «مرسي» و آخرين في «إهانة القضاء» غدًا.. محاكمة «مرسي» و آخرين في «إهانة القضاء»

مرسي

تنظر غدا السبت، محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة باكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار حمادة شكري ، محاكمة محمد مرسي و آخرين في القضية المعروفة بـ”إهانة القضاء”.

ومن المقرر ان تستمع المحكمة، الى مرافعات دفاع المتهمين عصام سطان و صبحي صالح و محمد سعد الكتاتني و محمد البلتاجي و توفيق عكاشة و حمدي الفخراني .

وأسندت هيئة التحقيق القضائية، إليهم تهم: “أنهم أهانوا وسبوا القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث فى القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعى الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء”.

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